فضائی ٹریفک متاثر، اودھم پور - دہلی خصوصی وندے بھارت ٹرین سروس
ناردن ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے لیے اودھم پور سے دہلی تک خصوصی وندے بھارت ٹرین چلائی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 6, 2025 at 5:17 PM IST
جموں (عامر تانترے) : ائر لائنز کمپنی ’انڈیگو‘ کی پروازوں کی منسوخی سے جموں و کشمیر میں بھی فضائی سروس بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث سینکڑوں مسافر مختلف شہروں میں درماندہ ہو کر رہ گئے۔ مسافروں کی اس پریشانی کو مدنظر رکھتے ہوئے ناردن ریلویز نے آج خصوصی قدم اٹھاتے ہوئے ادھم پور سے نئی دہلی کے لیے ایک خصوصی وندے بھارت ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے۔
یہ خصوصی ٹرین دوپہر 3 بجے اودھم پور سے روانہ ہوئی اور 4 بج کر 10 منٹ پر جموں پہنچی، جہاں چند منٹ کے مختصر وقفے کے بعد نئی دہلی کی جانب روانہ ہو گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین میں 20 کوچز شامل ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافر اس سہولت سے مسفید ہو سکیں۔
سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر (SDCM) اُچت سِنگھل نے بتایا کہ ’’آج کے بھاری رش کو دیکھتے ہوئے ادھم پور اور نئی دہلی کے درمیان ایک خصوصی ٹرین چلائی جا رہی ہے۔‘‘ ان کے مطابق ٹرین جموں، پٹھانکوٹ کینٹ، لدھیانہ اور امبالہ کینٹ میں رکنے کے بعد رات 11 بجے نئی دہلی پہنچے گی۔
دوپہر کو ایک اور خصوصی ’’وندے بھارت ٹرین‘‘ نئی دہلی سے روانہ ہو کر ادھم پور پہنچی، یہ ٹرین صبح 6 بجے دہلی سے روانہ ہوئی تھی۔ اس سے قبل بھی ریلوے نے جموں - نئی دہلی راجدھانی ایکسپریس میں ایک اضافی کوچ شامل کر کے رش کم کرنے کی کوشش کی تھی۔
رواں سال کشمیر میں سیلاب اور مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے ریل خدمات شدید متاثر رہیں اور کئی ٹرینیں منسوخ بھی ہوئیں، جس سے مسافروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب جبکہ ہوائی سروس بھی متاثر ہے، ریلوے کی جانب سے خصوصی ٹرین چلانا درماندہ مسافروں کے لیے باعث راحت ثابت ہو رہا ہے۔
