ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں-سرینگر وندے بھارت سروس میں اننت ناگ اسٹاپ کا مطالبہ برقرار
جموں سرینگر وندے بھارت ٹرین جموں کے ادھم پور، ریاسی اور بانہال میں رکے گی، کشمیر میں صرف ایک ہی اسٹاپ شامل کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 1, 2026 at 6:03 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں کشمیر کے دونوں دارالحکومتوں -سرمائی راجدھانی جموں اور گرمائی راجدھانی سرینگر - کے درمیان بغیر ہالٹ وندے بھارت ٹرین کی باقاعدہ سروس آئندہ کل یعنی ہفتہ سے شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں شمالی ریلوے نے ادھم پور کے شہید کیپٹن تشار مہاجن (MCTM) ریلوے اسٹیشن کو بطور اسٹاپ شامل کیا ہے۔ تاہم وادی کشمیر کے لوگوں کا اننت ناگ اسٹیشن پر اسٹاپ دینے کا دیرینہ مطالبہ اب بھی پورا نہیں ہوا۔
ادھم پور میں اسٹاپ کا اعلان اُس یقین دہانی کے بعد کیا گیا جو ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے جموں اور سرینگر کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس کے افتتاح کے دوران دی تھی۔
کٹرا سے سرینگر وندے بھارت سروس شروع ہونے سے پہلے ہی اننت ناگ-راجوری حلقے کے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد نے ریلوے کو خط لکھ کر اننت ناگ کو اسٹاپ بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔
6 جون 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ٹرین کے افتتاح کے بعد ابتدا میں صرف بانہال اسٹیشن ہی اسٹاپ تھا، بعد میں ریاسی کو دوسرا اسٹاپ بنایا گیا۔
ادھر، جنوبی کشمیر کے ڈورو اسمبلی نشست کے ایم ایل اے اور کانگریس کے سینئر رہنما غلام احمد میر نے بھی حال ہی میں ریلوے وزیر کو خط لکھ کر اننت ناگ میں اسٹاپ دینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اننت ناگ، کولگام، شوپیاں، پلوامہ کے کچھ حصوں اور پورے ضلع اننت ناگ کے لیے یہ اسٹاپ ایک اہم مرکز ہے اور یہاں اسٹاپ سے کثیر آبادی کو بڑا ہوگا۔
ادھمپور اسٹاپ
اب جب ٹرین کو جموں تک توسیع دی گئی ہے تو ایک اور اسٹاپ ادھم پور کے MCTM ریلوے اسٹیشن کی شکل میں شامل کیا گیا ہے۔ ناردرن ریلویز کے مطابق ٹرین جموں توی سے روانہ ہو کر پہلے ادھم پور (MCTM) میں رکے گی، پھر شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا، اس کے بعد ریاسی، پھر بانہال اور آخر میں سرینگر پہنچے گی۔
جموں توی اور سرینگر کے درمیان تقریباً 267 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس راستے میں کل 27 اسٹیشن ہیں۔ ان میں سے 15 اسٹیشن جموں خطے میں جموں سے بانہال کے درمیان ہیں۔ جبکہ 12 اسٹیشن کشمیر وادی میں شاہ آباد سے سرینگر تک ہیں۔
جموں توی سے بانہال کا فاصلہ تقریباً 189 کلومیٹر ہے جبکہ بانہال سے سرینگر تک یہ فاصلہ تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ مزید یہ کہ جموں توی سے ادھم پور (MCTM) کا فاصلہ تقریباً 53 سے 54 کلومیٹر ہے، ادھم پور سے کٹرا 25 کلومیٹر، کٹرا سے ریاسی 19 کلومیٹر، اور ریاسی سے بانہال تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ بانہال سے سرینگر تک 78 کلومیٹر کے اس حصے میں کوئی اسٹاپ نہیں ہے۔
بانہال اور سرینگر کے درمیان اننت ناگ سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، جو جنوبی کشمیر کے چار اضلاع - اننت ناگ، کولگام اور شوپیاں اور پلوامہ اضلاع کے لوگوں کے لیے اہم مرکز ہے۔ مشہور سیاحتی مقام پہلگام بھی ضلع اننت ناگ میں ہی واقع ہے، تاہم اس سب کے باوجود یہاں اسٹاپ نہیں ہے۔
جموں-سرینگر وندے بھارت ٹرین کو جموں و کشمیر میں ٹرانسپورٹ کی تاریخ میں ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے دونوں خطوں کے درمیان سفر آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مال بردار ٹرینیں پہلے ہی نہ صرف چل رہی ہیں بلکہ اب معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔
