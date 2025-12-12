ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نئی دہلی اور ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان خصوصی ٹرین کا اعلان، آج اور کل چلائے گی
زائرین کے لیے ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے دو دنوں یعنی 12 اور 13 دسمبر 2025 کو خصوصی ٹرین 04081/04082 چلائے گا۔
By ANI
Published : December 12, 2025 at 7:28 AM IST
نئی دہلی: مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر نئی دہلی اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان ایک خصوصی ٹرین سروس شروع کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے جمعرات کو اپنی ایکس پوسٹ میں کہا کہ شمالی ریلوے جموں و کشمیر میں مقدس مزار کی زیارت کرنے والے زائرین کے لیے ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے دو دنوں یعنی 12 اور 13 دسمبر 2025 کو خصوصی ٹرین جس کا نمبر 04081/04082 چلائے گا۔
ٹرین نمبر 04081 نئی دہلی سے رات 11:45 پر روانہ ہوگی اور اگلے دن 12:00 بجے کٹرا پہنچے گی۔ یہ سروس پانی پت، کروکشیتر، امبالہ کینٹ، لدھیانہ، جالندھر کینٹ، پٹھانکوٹ کینٹ، جموں اور شہید کیپٹن تشار مہاجن ادھم پور سمیت بڑے اسٹیشنوں پر اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے رکے گی۔ وسیع پیمانے پر مانگ کے بعد، ہندوستانی ریلوے نے موسم سرما کے موسم میں پروازوں کی منسوخی اور مسافروں کی آمدورفت میں اضافہ کے درمیان ہموار سفر کی سہولت کے لیے خصوصی ٹرین خدمات چلانا شروع کر دی ہیں۔
مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ
یہ خدمات، جو گزشتہ ہفتے شروع ہوئی تھیں، ریل سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کے درمیان ہموار سفر کی حمایت اور مناسب رابطے کو یقینی بنانے کے لیے تین دن تک چلنا تھیں۔ وسطی ریلوے نے مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے 14 خصوصی ٹرین خدمات چلائی ہیں۔
کون کون سی ٹرینیں شامل
ان میں ٹرین نمبر 01413/01414 پونے-بنگلورو-پونے شامل ہیں۔ 01409/01410 پونے-حضرت نظام الدین-پونے; 01019/01020 لوک مانیہ تلک ٹرمینس (LTT)-مڈگاؤں-LTT؛ 01077/01078 چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس (CSMT)-حضرت نظام الدین-CSMT; 01015/01016 LTT-لکھنؤ-LTT; ان میں ٹرینیں 01012/01011 ناگپور-CSMT-ناگپور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 05587/05588 گورکھپور-ایل ٹی ٹی-گورکھپور; اور 08245/08246 بلاسپور-ایل ٹی ٹی-بلاسپور بھی شامل ہیں۔
حالیہ پروازوں کی منسوخی کے بعد مانگ میں اضافہ
ساؤتھ ایسٹرن ریلوے نے حالیہ پروازوں کی منسوخی کے بعد مانگ میں اضافے سے نمٹنے کے لیے خصوصی ٹرینوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ ان میں ٹرین نمبر 08073/08074 سنتراگچی-یلہانکا-سنتراگچی، ٹرین نمبر 02870/02869 ہاوڑہ-CSMT-ہاؤڑہ اسپیشل، اور ٹرین نمبر 07148/07149 چرلاپلی-شالیمار-چرلا پلی شامل ہیں۔
ویسٹرن ریلوے سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرے گا
مسافروں کے اضافی رش کو منظم کرنے کے لیے، ساؤتھ سنٹرل ریلوے تین خصوصی ٹرینیں چلا رہا ہے۔ ٹرین نمبر 07148 چیرلا پلی سے شالیمار، ٹرین نمبر 07146 سکندرآباد سے چنئی ایگمور، اور ٹرین نمبر 07150 حیدرآباد سے ممبئی LTT۔ اس کے ساتھ ہی ایسٹرن ریلوے ہاوڑہ، سیالدہ اور اہم مقامات کے درمیان خصوصی ٹرین خدمات چلا رہی ہے: ٹرین نمبر 03009/03010 ہاوڑہ-نئی دہلی-ہاؤڑہ اسپیشل، ٹرین نمبر 03127/03128 سیالدہ-ایل ٹی ٹی-سیالدہ اسپیشل۔
ویسٹرن ریلوے، سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے سات خصوصی ٹرینیں چلائے گا۔ ان میں ٹرین نمبر 09001/09002 ممبئی سنٹرل-بھیوانی سپر فاسٹ اسپیشل (ہفتے میں دو بار) شامل ہے جو ممبئی سنٹرل سے ہر منگل اور جمعہ 9 سے 30 دسمبر کے درمیان اور بھیوانی سے ہر بدھ اور ہفتہ کو 10 سے 31 دسمبر کے درمیان چلے گی، کل 14 دورے ہوں گے۔