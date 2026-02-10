ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کو ٹرین کی کھڑکی سے نہیں، چھت سے دیکھیں: بڈگام–کٹرا روٹ پر وسٹاڈوم کوچ کی شروعات
وسٹاڈوم کوچ میں شیشے کی چھت اور بڑی کھڑکیوں کے باعث مسافرین وادیٔ کشمیر کے دلکش مناظر کا 360 ڈگری نظارہ کرسکتے ہیں۔
جموں : شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن میں مسافروں کی سہولتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے خصوصی ٹرین نمبر 04688/04687، جو اب تک بڈگام سے بانیہال کے درمیان چلتی تھی، اسے 11 فروری سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تک توسیع دے دی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد کشمیر کے مقامی باشندوں کے ساتھ ساتھ وادی کا رخ کرنے والے سیاحوں کو بہتر سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔
سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اس خصوصی ٹرین میں وسٹاڈوم کوچ شامل کیا گیا ہے، جو اپنی شیشے کی چھت اور بڑی کھڑکیوں کے باعث مسافروں کو وادیٔ کشمیر کے دلکش مناظر کا 360 ڈگری نظارہ فراہم کرتا ہے۔ اس کوچ کے ذریعے مسافر پہاڑوں، دریاؤں، سرنگوں اور قدرتی حسن سے بھرپور مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل نے وسٹاڈوم کوچ کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ شفاف شیشے کی چھت اور چوڑی کھڑکیاں اس کوچ کو منفرد بناتی ہیں۔ ان کے مطابق، “یہ سہولت مسافروں کے سفر کو نہ صرف آرام دہ بلکہ یادگار بھی بنائے گی۔ اس سے کشمیر میں سیاحت کو ایک نیا فروغ ملے گا۔”
واضح رہے کہ وسٹاڈوم کوچ اس سے قبل کونکن ریلوے اور دارجلنگ جیسے سیاحتی مقامات پر چلائی جا رہی تھیں، تاہم کشمیر کے لیے یہ ایک انقلابی اور اولین مسافر سہولت تصور کی جا رہی ہے۔