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جموں سے دہلی جانے والی چار ٹرینیں منسوخ، ویشنو دیوی یاتریوں کو مشکلات کا خدشہ
ٹرینین منسوخ کرنے کا یہ فیصلہ قومی دارالحکومت میں مجوزہ احتجاج سے قبل لیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 6:08 PM IST
جموں (عامر تانترے): ناردرن ریلوے نے جمعہ کو جموں و کشمیر سے نئی دہلی جانے والی چار ٹرینیں منسوخ کر دیں۔ ان میں جموں توی-نئی دہلی راجدھانی ایکسپریس بھی شامل ہے۔ یہ فیصلہ قومی دارالحکومت میں اپوزیشن کے مجوزہ احتجاج سے پہلے لیا گیا ہے۔ ریلوے نے 10 اکتوبر کو نئی دہلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں کو چند گھنٹوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔
ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ہفتے کو نئی دہلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں کے آس پاس سڑکوں پر شدید ٹریفک جام کے خدشے کے پیش نظر ٹرینیں منسوخ کی گئی ہیں۔
منسوخ کی گئی ٹرینوں میں شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے نئی دہلی کے درمیان چلنے والی تین ٹرینیں بھی شامل ہیں۔ ان میں ٹرین نمبر 12446 (شام 7 بج کر 50 منٹ)، ٹرین نمبر 04082 (رات 9 بجے) اور ٹرین نمبر 22462 (رات 11 بج کر 25 منٹ) شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، جموں - توی ریلوے اسٹیشن سے نئی دہلی جانے والی راجدھانی ایکسپریس (ٹرین نمبر 12426) بھی منسوخ کر دی گئی ہے، جو رات 9 بج کر 25 منٹ پر روانہ ہونے والی تھی۔
ریلوے حکام کی عوام سے اپیل
بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ تمام ٹرینیں 9 اکتوبر کو اپنے ابتدائی اسٹیشنوں سے روانہ نہیں ہوں گی۔ جموں ریلوے ڈویژن کے ترجمان نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی اسی کے مطابق کریں اور مدد کے لیے ریلوے حکام سے رابطہ کریں۔
ترجمان نے مزید کہا ہے کہ "تمام اہم ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں، جبکہ پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم کے ذریعے بھی مسلسل معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مسافر ریلوے ہیلپ لائن نمبر 139 یا این ٹی ای ایس ایپ کے ذریعے بھی ٹرینوں کی صورتحال معلوم کر سکتے ہیں۔"
دریں اثنا، اچانک ٹرینیں منسوخ ہونے سے سینکڑوں مسافر درماندہ ہو گئے اور متبادل سفری انتظامات کے لیے انہیں پریشانوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جموں و کشمیر اسٹریٹجک سوئمنگ ایسوسی ایشن (جے کے ایس ایس اے) کے صدر ڈیوڈ سندھو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہیں 10 اور 11 اکتوبر کو نئی دہلی میں ہونے والی قومی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے 13 رکنی ٹیم کو لے کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم نے تمام ٹکٹیں بک کروا لی تھیں، لیکن آج دوپہر مجھے پیغام ملا کہ ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔"
عوام کو مشکلات
انہوں نے مزید کہا: "ہمیں صبح نئی دہلی پہنچنا ہے اور آج ہی جموں سے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اب ہمیں کسی بھی صورت دہلی پہنچنے کے لیے بس بک کرنی پڑے گی۔"
اس وقت ملک میں تہواروں کا موسم جاری ہے اور اتوار، 11 اکتوبر سے نوراتری شروع ہونے والی ہے۔ اس دوران کٹرا میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند حاضری دینے پہنچتے ہیں۔ ایسے وقت میں ٹرینوں کی منسوخی سے یاتریوں کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
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