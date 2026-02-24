شمالی ریلوے نے وندے بھارت ایکسپریس کو جموں توی تک بڑھانے کا اعلان کیا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وندے بھارت ایکسپریس اب جموں توی سے شروع ہو کر سری نگر تک جائے گی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 24, 2026 at 5:33 PM IST

جموں: (اشرف غنائی) جموں سے سری نگر تک براہ راست ٹرین سروس کی توسیع کے سلسلے میں ایک انتہائی منتظر پیش رفت میں، شمالی ریلوے نے منگل کو ٹرین نمبر 26401/26402 ایس وی ڈی کے ۔سرینگر۔ایس وی ڈی کے وندے بھارت ایکسپریس کو جموں توی تک یکم مارچ 2026 سے بڑھانے کا اعلان کیا۔

نئی دہلی میں بڑودہ ہاؤس میں ریلوے ہیڈکوارٹر سے جاری ایک سرکاری مواصلات کے مطابق، وندے بھارت ایکسپریس اب جموں توی سے شروع ہو کر سری نگر تک چلے گی، جس سے جموں اور وادی کشمیر کے درمیان براہ راست رابطہ بڑھے گا۔

جموں توی اور سری نگر کے درمیان کل سفر کا وقت تقریباً 4 گھنٹے اور 50-55 منٹ ہوگا، جس کی اوسط رفتار تقریباً 55 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔

