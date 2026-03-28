ادھمپور میں فوجی تقریب کے دوران جوانوں، افسران کو اعزازات سے نوازا گیا
فوج نے کل 93 اہلکاروں کو ان کی لگن، محنت، وفاداری اور قابل فخر کارناموں کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 28, 2026 at 6:32 PM IST
ادھمپور(آشیش دَت): ادھمپور میں ہفتہ کو ناردرن کمانڈ ہیڈکوارٹرز کے زیر اہتمام الانکاری (اعزازاتی) تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما، جنرل آفیسر کمانڈنگ اِن چیف ناردرن کمان نے کی۔ انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فوجی اہلکاروں اور یونٹس کو ان کی بہادری اور شاندار خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔
اس تقریب میں بھارتی فوج کے جوانوں اور افسران کی غیر معمولی خدمات، جرات اور ملک کے لیے ان کی گہری وابستگی کو بھی سراہا گیا۔ تقریب کے دوران متعدد فوجی اہلکاروں اور یونٹس کو قومی سلامتی کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں، عزم اور ذمہ داری نبھانے پر انعامات دیے گئے۔
مجموعی طور پر 93 اعزازات دیے گئے جن میں 52 انفرادی ایوارڈز اور 41 یونٹ سٹیشنز شامل تھے۔ انفرادی اعزازات میں 4 یدھ سیوا میڈلز، 1 بار ٹو سینا میڈل، 37 سینا میڈلز، 1 بار ٹو وششت سیوا میڈل، 8 وششت سیوا میڈلز اور 1 جیون رکشا پدک (بعد از وفات) شامل ہیں۔ یہ تمام اعزازات غیر معمولی بہادری، نمایاں خدمات اور فرض کے تئیں پختہ عزم کے اعتراف میں دیے گئے۔
تقریب میں حاضر سروس فوجی افسران، ایوارڈ حاصل کرنے والے افراد اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے آپریشن سندھور کا ذکر کیا اور کہا کہ "اس مشن میں ناردرن کمان نے اہم کردار ادا کیا اور علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔"
انہوں نے جدید دور میں جنگ کے بدلتے ہوئے انداز پر روشنی ڈالی اور ہوئے کہا کہ "آج کے تنازعات روایتی میدان جنگ تک محدود نہیں رہے۔ ہم جنگ کی نوعیت میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، جس میں خلائی صلاحیتیں، معلوماتی جنگ، ڈرون ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا کردار شامل ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فوج کا مقصد صرف آپریشنل کامیابی حاصل کرنا نہیں بلکہ انسانی جانوں کا تحفظ اور خطے میں استحکام کو یقینی بنانا بھی ہے۔ انہوں نے "وکست بھارت" کے وژن میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے فوج کے عزم کو دہرایا، جو پیشہ ورانہ مہارت، جدت اور لگن پر مبنی ہے۔
آرمی کمانڈر نے اعزاز حاصل کرنے والوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، لگن اور مشکل حالات میں فرض کی ادائیگی پر ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو ہمیشہ آپریشنل معیار کو بلند رکھنا چاہیے اور بھارتی فوج کی روایات اور اقدار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کو بھی مبارکباد پیش کی۔
