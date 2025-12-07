ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شمالی کشمیر میں شدید سرد لہر اور گھنے دھند کی وجہ سے درجہ حرارت میں زبردست گراوٹ

صبح اور شام کے وقت گھنے گہرے کی وجہ سے لوگوں کو گاڑیوں کی ہیڈ لاٹٹس آن رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔

شمالی کشمیر میں شدید سرد لہر کی وجہ سے مختلف مقامات پر برف جم گئی
شمالی کشمیر میں شدید سرد لہر کی وجہ سے مختلف مقامات پر برف جم گئی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 7, 2025 at 12:43 PM IST

بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ کے ساتھ ساتھ ٹنگمرگ کی بات کریں تو پورا خطہ شدید سردی کی زد میں ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی مقامات پر واٹر سپلائی کی پائپس میں پانی جم چکا ہے۔

واضح رہے کہ ٹنگمرگ کے مختلف سیاحتی مقامات جہاں پر وادی کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے سیاح خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ جگہوں پر پانی جم چکا ہے۔ سیاحوں ان قدرتی نظاروں کو دیکھ کر کافی خوش ہیں۔

شمالی کشمیر میں شدید سرد لہر کے ساتھ گھنا کہرا (ETV Bharat)

اس ضمن میں شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ساتھ ساتھ سوپور، ٹنگمرگ اور رفیع آباد میں بھی منفی درجہ حرارت کی وجہ سے جگہ جگہ برف جم گئی ہے اور معمولات زندگی ٹھپ سی ہو گئی ہے۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق شمالی کشمیر کے مختلف مقامات پر رات کے درجۂ حرارت میں نمایاں درج کی گئی ہے، جس سے عام شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مختلف مقامات پر پانی اور بجلی کے مسائل سے کا سامنا ہے۔ اس دوران بارہمولہ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شدید سردی کے پیشِ نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں مناسب حرارت کا انتظام یقینی بنائیں۔

واضح رہے کہ بارہمولہ انتظامیہ کی جانب سے عوام کو سردی سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے لکڑی کا ڈیپو دستیاب رکھا گیا ہے تاکہ عوام کو مشکلات سے گزرنا نہ پڑے اور شدید سردی سے راحت مل سکے۔

