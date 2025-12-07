ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شمالی کشمیر میں شدید سرد لہر اور گھنے دھند کی وجہ سے درجہ حرارت میں زبردست گراوٹ
صبح اور شام کے وقت گھنے گہرے کی وجہ سے لوگوں کو گاڑیوں کی ہیڈ لاٹٹس آن رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
Published : December 7, 2025 at 12:43 PM IST
بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ کے ساتھ ساتھ ٹنگمرگ کی بات کریں تو پورا خطہ شدید سردی کی زد میں ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی مقامات پر واٹر سپلائی کی پائپس میں پانی جم چکا ہے۔
واضح رہے کہ ٹنگمرگ کے مختلف سیاحتی مقامات جہاں پر وادی کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے سیاح خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ جگہوں پر پانی جم چکا ہے۔ سیاحوں ان قدرتی نظاروں کو دیکھ کر کافی خوش ہیں۔
اس ضمن میں شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ساتھ ساتھ سوپور، ٹنگمرگ اور رفیع آباد میں بھی منفی درجہ حرارت کی وجہ سے جگہ جگہ برف جم گئی ہے اور معمولات زندگی ٹھپ سی ہو گئی ہے۔
محکمۂ موسمیات کے مطابق شمالی کشمیر کے مختلف مقامات پر رات کے درجۂ حرارت میں نمایاں درج کی گئی ہے، جس سے عام شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مختلف مقامات پر پانی اور بجلی کے مسائل سے کا سامنا ہے۔ اس دوران بارہمولہ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شدید سردی کے پیشِ نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں مناسب حرارت کا انتظام یقینی بنائیں۔
واضح رہے کہ بارہمولہ انتظامیہ کی جانب سے عوام کو سردی سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے لکڑی کا ڈیپو دستیاب رکھا گیا ہے تاکہ عوام کو مشکلات سے گزرنا نہ پڑے اور شدید سردی سے راحت مل سکے۔
مزید پڑھیں: کشمیر میں منفی درجہ حرارت اور خشک موسم کا سلسلہ جاری