سوپور: ڈی آئی جی نارتھ کشمیر رینج کی قیادت میں کرائم اور سکیورٹی میٹنگ کا انعقاد
میٹنگ کے دوران ڈی آئی جی نارتھ کشمیر نے زیر تفتیش مختلف مجرمانہ مقدمات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔
Published : December 20, 2025 at 6:44 PM IST
بارہمولہ: ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، شمالی کشمیر رینج، جناب مقصود الزماں، آئی پی ایس، نے آج پولیس ڈسٹرکٹ سوپور کا دورہ کیا اور کرائم ریویو اور سکیورٹی ریویو میٹنگ کی صدارت کی۔
میٹنگ کے دوران ڈی آئی جی نے مختلف جرائم کے سروں پر زیر تفتیش مقدمات کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں این ڈی پی ایس کیسز، یو اے پی اے کیسز اور دیگر سنگین جرائم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے واضح ہدایات جاری کیں کہ طویل عرصے سے زیر التواء تحقیقات کی مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنایا جائے، معیاری تفتیش پر زور دیا جائے اور قانونی ٹائم لائنز پر سختی سے عمل کیا جائے۔
ڈی آئی جی نے نئے فوجداری قوانین، یعنی بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس)، بھارتیہ شہری تحفظ سنہتا (بی این ایس ایس) اور بھارتیہ ساکشیہ ادھنیم (بی ایس اے) کے تحت عمل آوری اور پیش رفت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ تمام معاملات میں ان قوانین کی موثر تعمیل، مناسب دستاویزات اور بروقت اطلاق کو یقینی بنائیں۔
سکیورٹی کا ایک جامع جائزہ بھی لیا گیا، جس کے دوران ڈی آئی جی این کے آر نے ضلع کے موجودہ سکیورٹی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ملک دشمن عناصر پر مسلسل دباؤ برقرار رکھیں، زمینی سطح پر انٹیلی جنس کو مضبوط بنائیں اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے فعال اقدامات جاری رکھیں۔
میٹنگ میں ایس ایس پی سوپور جناب افتخار طالب، جے کے پی ایس، ایڈیشنل ایس پی سوپور، ڈی آئی جی این کے آر کے اسٹاف آفیسر، تمام ایس ڈی پی اوز، ڈی وائی ایس پی اوپس، اور پولیس ضلع سوپور کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔
ڈی آئی جی این کے آر نے سوپور پولیس کی کوششوں کی تعریف کی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے مربوط پولیسنگ، موثر نگرانی اور پیشہ ورانہ جوابدہی کی اہمیت کا اعادہ کیا۔
