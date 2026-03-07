ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں کئی دنوں کی پابندیوں کے بعد معمولات زندگی بحال
دکانیں اور کاروباری ادارے کھلنے، سڑکوں پر ٹریفک کی آمدورفت بحال ہونے سے معمولات زندگی آہستہ آہستہ معمول پر واپس آ رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 7, 2026 at 12:57 PM IST
سرینگر:وادی کشمیر خاص کر گرمائی دارالحکومت سرینگر میں ہفتہ کو کئی دنوں تک جاری رہنے والی پابندیوں کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئی ہے۔ وادی کے سبھی اضلاع میں بازاروں میں چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے۔ تاہم آج تعلیمی ادارے احتیاطی طور بند ہیں۔
حکام کی جانب سے یہ پابندیاں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی امریکہ- اسرائیل حملوں میں ہلاکت کے بعد ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے عائد کی گئی تھیں، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد اتوار کی صبح شیعہ آبادی نے سرینگر کے لال چوک علاقے کا رخ کرتے ہوئے احتجاج درج کیا تھا۔ وہیں لال چوک سمیت سرینگر اور بڈگام میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے جس کے بعد پیر سے حکام نے پابندیاں عائد کر دیں اور گزشتہ شام حکومت نے پابندیاں ہٹائے جانے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار موبائل انٹرنیٹ خدمات کو بھی بحال کیا۔
حکام کی جانب سے پابندیوں میں نرمی کے بعد سرینگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں بھی کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ دکاندار اپنی دکانوں پر مصروف دکھائی دے رہے ہیں جبکہ لوگ بھی اپنے روزمرہ کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں وہیں اسکول اور کالجز میں درس و تدریس کا کم بھی ممکنہ طور پیر سے شروع ہو گا تاہم اس سے متعلق حکومت نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
