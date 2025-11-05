ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے حالات کو معمول پر لانا ہوگا: بہار کے گورنر عارف محمد خان
بہار کے گورنر "جموں و کشمیر میں امن، عوام اور امکانات" کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کرنے سری نگر پہنچے۔
Published : November 5, 2025 at 5:30 PM IST
سری نگر: بہار کے گورنر عارف محمد خان نے کہا کہ جموں و کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال کرنا ملک اور وزیر اعظم نریندر مودی کی "متفقہ" خواہش ہے، لیکن اس بات پر زور دیا کہ حالات کو معمول پر لانا ضروری ہے۔ وہ ڈل جھیل کے کنارے ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں "جموں و کشمیر میں امن، عوام اور امکانات" کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کے لیے سری نگر میں ہیں۔
انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا، "ملک میں وزیر اعظم سمیت ہر کوئی ریاستی حیثیت کی بحالی کی خواہش رکھتا ہے۔ تاہم، ہمیں ایسا ہونے کے لیے معمول کی صورتحال پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ قانون کی عام حکمرانی اسی طرح لاگو ہو جس طرح کہیں اور ہو۔"
VIDEO | Srinagar: Bihar Governor Arif Mohammad Khan says, " statehood for jammu and kashmir requires normalcy, collective effort."— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/zSNpxv5ERs
جموں و کشمیر کو ملک کا تاج
عارف محمد خان نے کہا کہ کورونا وائرس کی ابتدا ایک مخصوص جگہ سے ہوئی لیکن اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح فسادیوں سے لاحق خطرہ صرف کشمیر کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے تشویش کا سبب ہے. جموں و کشمیر کو ملک کا تاج قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کشمیر کو ایسی تکلیف دہ صورتحال سے گزرنا پڑا۔
صرف فسادیوں کو نشانہ بنانے کا کوئی نظام نہیں
گورنر نے کہا، "بہت سے لوگوں نے تقسیم کی قیمت چکائی، لیکن کشمیر نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی۔ حال ہی میں، مجھے بتایا گیا کہ معصوم لوگ اکثر مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، یہ فطرت کا قانون ہے کہ جب فتنہ (بدامنی) پھیلتا ہے تو بے گناہوں کو بھی لامحالہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس سے میرا دل ٹوٹتا ہے، لیکن صرف فسادیوں کو نشانہ بنانے کا کوئی نظام نہیں ہے۔"
#WATCH | Srinagar, J&K | On voting in first phase of Bihar Assembly elections tomorrow, Bihar Governor Arif Mohammed Khan says, " all preparations have been made for the voting to take place tomorrow." pic.twitter.com/cD3Uheckdk— ANI (@ANI) November 5, 2025
بہار انتخابات کے بارے میں خان نے کہا کہ 6 نومبر کو پہلے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ انہوں نے انتخابات کو جمہوریت کا جشن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم مودی کی مثالیں دیتے ہوئے خان نے کہا کہ خاندانی پس منظر اب کسی شخص کو حکمرانی کا حق نہیں دیتا۔
انہوں نے کہا، "آج حکومت بنانے والوں کو بیلٹ کے ذریعے عارضی مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ وہ خودمختار نہیں ہیں، بلکہ عوام ہیں۔ یہ نظام ہمارے نوجوانوں کو امید کا ایک طاقتور پیغام دیتا ہے۔ اڈیشہ کی ایک خاتون، جسے زمین کے معاملے پر ایس ڈی ایم کے دفتر جانا پڑا، اب ہندوستان کی صدر ہیں۔ احمد آباد کے ایک سادہ گھر میں پیدا ہونے والا شخص یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کی حد ہے"۔
شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں و کشمیر میں امن پچھلے پانچ سالوں میں دی گئی قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس تبدیلی کا سہرا وزیر اعظم مودی کو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "بندوق کی آواز کی جگہ بچوں کی ہنسی اور تعلیم نے لے لی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرہ قانون کی حکمرانی پر عمل نہ کرے، اور امن ترقی اور پیشرفت کی شرط ہے۔"