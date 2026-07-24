ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں سے معمولات زندگی متاثر، امرناتھ یاترا ہنوز معطل، قومی شاہراہ بند، جنوبی کشمیر میں سیلابی صورتحال پر نظر
جموں سرینگر قومی شاہراہ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور پسیاں گرنے سے چوتھے روز بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔
Published : July 24, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 4:09 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کے باعث معمولاتِ زندگی شدید متاثر ہے ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان ظاہر کرتے ہوئے خصوصاً جنوبی کشمیر اور جموں ڈویژن میں درمیانی سے موسلادھار بارشوں کے پیش نظر احتیاط برتنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جنوبی کشمیر، چناب وادی اور پیر پنجال کے متعدد علاقوں میں درمیانی درجے کی بارش جاری ہے، جبکہ 25 سے 27 جولائی کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ برقرار رہنے اور 28 سے 30 جولائی کے دوران جموں ڈویژن میں درمیانی سے شدید بارشوں کا نیا مرحلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔
خراب موسمی حالات کے پیش نظر شری امرناتھ یاترا 19 جولائی سے عارضی طور پر معطل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاترا کی بحالی کا فیصلہ موسم میں بہتری اور راستوں کی مکمل حفاظت کو یقینی بنانے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ ادھر جموں سرینگر قومی شاہراہ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور پسیاں گرنے کے باعث چوتھے روز بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق شاہراہ سے ملبہ ہٹانے اور اسے دوبارہ قابل آمد و رفت بنانے کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔
جنوبی کشمیر میں مسلسل بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں کی صورتحال پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سنگم کے مقام پر دریائے جہلم میں گزشتہ روز کے مقابلے پانی کی سطح میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگرچہ گزشتہ روز پانی کی سطح 20 فٹ سے تجاوز کر گئی تھی، تاہم جمعہ کی صبح تقریباً 11 بجے پانی کی سطح 18.87 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں مسلسل بارشوں کے باعث پانی کی سطح میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
دوسری جانب آوورہ، پہلگام میں مسلسل بارشوں کے باعث عارضی ڈائیورژن بہہ جانے سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ چند روز قبل بادل پھٹنے کے واقعے میں اصل سڑک کو نقصان پہنچنے کے بعد انتظامیہ نے عارضی ڈائیورژن تعمیر کیا تھا، جو تازہ بارشوں کی نذر ہو گیا۔
اسی طرح متعدد واٹر سپلائی اسکیموں کے متاثر ہونے کے باعث پہلگام سے ملحقہ کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ عوام کو روزمرہ ضروریات کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر ضلع اننت ناگ کے کئی علاقوں میں مسلسل بارشوں کے باعث باغات، زرعی اراضی اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس سے کسانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
انتظامیہ اور محکمہ موسمیات نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ندی نالوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے والے علاقوں سے دور رہیں اور موسم سے متعلق جاری کی جانے والی تازہ ایڈوائزریز پر عمل کریں۔ صورتحال پر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہیلپ لائنز بھی جاری کئے گئے ہیں