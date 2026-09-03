ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر:اننت ناگ میں پہلی بار غیر ریاستی چھاپڑی فروشوں نے کیا احتجاج
احتجاج کر رہے غیر ریاستی چھاپڑی فروشوں نے کاروبار کے لیے ایک مناسب جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 3, 2026 at 8:17 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں جمعرات کو ایک منفرد نوعیت کا احتجاج دیکھنے کو ملا، جہاں غیر مقامی چھاپڑی (خوانچہ) فروشوں نے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے دفتر کے باہر جمع ہو کر اپنے روزگار سے متعلق مسائل کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں پٹریوں، سڑکوں کے کنارے اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے ایک مناسب اور مخصوص جگہ فراہم کی جائے تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار جاری رکھ سکیں۔
احتجاج میں شامل غیر ریاستی چھاپڑی فروشوں کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے چھوٹے پیمانے پر اشیاء فروخت کرکے اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، تاہم انہیں چھاپڑی لگانے کے لیے کوئی مناسب اور باقاعدہ جگہ دستیاب نہیں ہے۔ ان کے مطابق جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مختلف اور گونا گوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور روزگار کے مواقع بھی متاثر ہو رہے ہیں۔
مظاہرین نے کہا کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کا تنازع نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسی جگہ مختص کی جائے جہاں وہ قانون اور انتظامیہ کے مقرر کردہ ضوابط کے تحت اپنا کاروبار کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ایک مناسب مقام فراہم کیا جائے تو وہ نہ صرف باقاعدگی سے اپنا روزگار کما سکیں گے بلکہ سڑکوں اور دیگر مصروف مقامات پر چھاپڑی لگانے سے پیدا ہونے والی ممکنہ مشکلات سے بھی بچا جا سکے گا۔
احتجاج کر رہے خوانچہ فروشوں نے ضلع انتظامیہ، خصوصاً ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سے اپیل کی کہ ان کے مسئلے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور ان کے لیے ایک مناسب و محفوظ جگہ کا تعین کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزگار کا ذریعہ فراہم کرنا ہر محنت کش کے لیے اہم ہے اور وہ بھی محنت کرکے اپنے اخراجات پورے کرنا چاہتے ہیں۔
مظاہرین نے مزید کہا کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ تمام ضروری قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیکہ انہیں کاروبار کرنے کے لیے مناسب جگہ فراہم کی جائے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ معاملے کو انسانی اور ہمدردانہ بنیادوں پر دیکھتے ہوئے جلد از جلد کوئی قابلِ عمل حل نکالا جائے۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں پہلی مرتبہ غیر ریاستی چھاپڑی فروشوں کی جانب سے اس نوعیت کا احتجاج اننت ناگ میں دیکھنے کو ملا، جس نے ان کے روزگار سے متعلق مسائل کو بھی منظرِ عام پر لایا ہے۔
مظاہرین نے امید ظاہر کی کہ ضلع انتظامیہ ان کے مطالبات پر مثبت غور کرے گی اور انہیں ایسی مناسب جگہ فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گی جہاں وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنا روزگار جاری رکھ سکیں۔
یہ بھی پڑھیں:
اننت ناگ میں خواتین کا احتجاج، مجرم کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ