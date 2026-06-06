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بڈگام کے بیروہ علاقے میں تیندوے کے حملے میں غیر مقامی مزدور ہلاک
سرکاری ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے مزدور کی شناخت ہریش چندر (45) ولد کاشی، ساکن اتر پردیش کے طور پر ہوئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 6, 2026 at 9:19 AM IST
بیروہ، بڈگام، جموں وکشمیر (محمد عارف وانی): وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بیروہ علاقے میں جمعہ کی شام تیندوے کے حملے میں ایک غیر مقامی مزدور ہلاک ہوگیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے مزدور کی شناخت ہریش چندر (45) ولد کاشی، ساکن اتر پردیش کے طور پر ہوئی ہے، جو بیروہ کے بپٹھ گاؤں میں محمد الطاف ٹھوکر کے اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔
لاش اینٹوں کے بھٹے سے کچھ فاصلے پر برآمد کی گئی
اطلاعات کے مطابق مغرب سے قبل مزدور پر اچانک تیندوے نے حملہ کردیا۔ بعد ازاں اس کی لاش اینٹوں کے بھٹے سے کچھ فاصلے پر برآمد کی گئی۔ ایک پولیس افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لیا۔
انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات ضروری
پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاش کو ضروری طبی و قانونی لوازمات کی تکمیل کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔ دریں اثنا، پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ جب کہ محکمۂ وائلڈ لائف کے حکام سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ علاقے کا جائزہ لے کر انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔