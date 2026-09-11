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کم عمری کی شادی کرانے، معاونت کرنے، یا شرکت کرنے والوں کے خلاف ناقابلِ ضمانت مقدمات درج کیے جائیں گے
ضلع مجسٹریٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ اس کا مقصد بچپن، بچوں کی صحت اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
Published : September 11, 2026 at 4:49 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ضلع انتظامیہ کشتواڑ نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور سماجی برائیوں کی روک تھام کے لیے ایک اہم پیشرفت کرتے ہوئے ضلع بھر میں کم عمری کی شادیوں (چائلڈ میرج) پر فوری طور پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کشتواڑ، پنکج کمار شرما نے ایک جامع اور سخت قانونی حکم نامہ جاری کیا ہے۔
حکم نامے کے اہم نکات قانون کا اطلاق: 'پروہیشن آف چائلڈ میرج ایکٹ 2006' اور 'پوکسو ایکٹ 2012' کے تحت 18 سال سے کم عمر لڑکی اور 21 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے۔ مذہبی پیشواؤں اور رشتہ کرانے والوں کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہے۔
امام، قاضی، نکاح خواں، پنڈت، پروہت اور دیگر تمام مذہبی و سماجی شخصیات کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ نکاح یا شادی کی تقریب سے قبل فریقین کی تاریخ پیدائش کے مستند دائرہ سرکاری دستاویزات کی جانچ کریں۔ کسی بھی شک و شبہ کی صورت میں شادی سے فوری طور پر گریز کرکے متعلقہ حکام اور پولیس کو اطلاع دی جائے۔کم عمری کی شادی کروانے، معاونت کرنے، یا اس میں شرکت کرنے والوں کے خلاف ناقابلِ ضمانت مقدمات درج کیے جائیں گے۔
کسی بھی شخص کو شخصیات، رواج یا پرسنل لا کا سہارا لے کر قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام چائلڈ میرج پروہبیشن آفیسرز، تحصیلدار، ایس ایچ اوز اور پنچایتی راج اداروں کو اپنے اپنے علاقوں میں کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غفلت برتنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف بھی سخت ڈسپلنری کارروائی کی جائے گی۔ ضلع مجسٹریٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ کہ یہ حکم نامہ فوراً نافذ العمل ہوگا اور اس کا مقصد بچپن، بچوں کی صحت اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔