جموں و کشمیر: خانہ بدوش قبائل کو سالانہ ہجرت کے دوران 'رکاوٹوں' اور بنیادی سہولیات کے فقدان کا سامنا
جموں و کشمیر میں خانہ بدوش قبائل کی سالانہ ہجرت بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ تعلیم اور علاج و معالجہ سے محروم ہیں۔
Published : April 9, 2026 at 10:22 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے خانہ بدوش قبائل، خصوصاً گوجر اور بکر وال برادری کی صدیوں پرانی سالانہ ہجرت اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دشوار ہو چکی ہے۔ چراگاہوں میں مسلسل کمی، موسمیاتی تبدیلی کے باعث غیر متوقع موسم، اور حکومتی سطح پر بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی نے ان قبائل کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی گراؤنڈ زیرو رپورٹ کے مطابق، جموں کے مختلف علاقوں میں خانہ بدوش خاندانوں کی بڑی تعداد ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر قطاروں میں کھڑی دیکھی گئی، جہاں وہ اپنے مویشیوں،بکریوں،بھیڑوں،گھوڑوں،گائے اور دیگر سامان کی منتقلی کے لیے اجازت نامے کے حصول کے منتظر تھے ان افراد کا کہنا تھا کہ اجازت حاصل کرنے کا عمل نہایت پیچیدہ اور سست ہے،جس کے باعث انہیں ایک دفتر سے دوسرے دفتر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔
ایک خانہ بدوش محمد لطیف جو کہ سردیوں میں جموں کے کوٹ بلوال علاقے میں رہتے تھے اور اب واپس کشمیر جانے کی تیاری کے سلسلے میں پچھلے آٹھ روز سے جموں کے ضلع ترقیاتی کمشنر کے دفتر اجازت نامہ حاصل کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کو بتایا سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بھی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے جن کے پاس وسائل ہیں ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے جبکہ باقی لوگوں کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت نے جموں کے سدھرا علاقے میں ایک ایسے خانہ بدوش خاندان سے بھی ملاقات کی،جو شدید بارش کے دوران سڑک کنارے لکڑی جلا کر کھانا پکانے پر مجبور تھا اس خاندان کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ چار ماہ سے جموں میں موجود ہیں اور اب ضلع کلگام کے قاضی گنڈ میں واقع اپنے ڈھوکس کی طرف جانا چاہتے ہیں،لیکن تاحال انہیں مویشیوں کی منتقلی کے لئے اجازت نامہ نہیں ملا اور اب نہ گھر کے نہ گھاٹ کے رہے اور ہم راستے میں ہی لٹک گئے۔
خانہ بدوش برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہجرت کے عمل کو آسان بنایا جائے،اجازت ناموں کے نظام کو شفاف اور تیز کیا جائے اور راستوں میں صحت، تعلیم اور سیکیورٹی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، تاکہ وہ اپنی روایتی زندگی کو محفوظ طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ہجرت کے دوران صحت کی سہولیات کا فقدان ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے ایک بکر وال نے بتایا اگر راستے میں ہمارے مویشی یا خاندان کا کوئی فرد بیمار ہو جائے تو ہمیں سینکڑوں کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ کئی بار بروقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں صرف یہی نہیں،بلکہ بعض اوقات درست اجازت نامے کے باوجود بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبائلیوں نے الزام لگایا کہ کئی مرتبہ انہیں گئو اسمگلر کہہ کر ہراساں کیا جاتا ہے اور تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
سعد فرید احمد نے ائ ٹی وی بھارت کو بتایا کہ لوئر دوواڈا علاقے میں آج تک کوئی نہیں آیا ہم خانہ بدوش لوگ ہیں ہم کچھ لوگ مال مویشیوں کو لیکر جنگلوں میں جاتے ہیں اب ہم کو راستے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہیں انہوں نے کہا کہ پیدل چلنے والے خانہ بدوشوں کو بھی اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہیں جو ضروری نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب تعلیم سے محروم،طبی سہولیات سے محروم،آنگن واڑی سنٹر سے بھی محروم رہتے ہیں اور ہماری زندگی پیدل چلتے چلتے ختم ہوتی ہیں نہ سکول نہ راستہ ہم ایسے ہیں جیسے رات کو چڑیا کا گھونسلہ ہیں تعلیم کا شعبہ بھی اس برادری کے لیے شدید بحران کا شکار ہے۔ قبائلیوں کے مطابق، موسمی اسکول محض ایک نمائشی اقدام بن کر رہ گئے ہیں۔ نہ مناسب عمارتیں ہیں، نہ اساتذہ، اور نہ ہی بنیادی تعلیمی سہولیات
ایک قبائلی نے کہا اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو وہ ہم ہیں۔ ہمارے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہجرت کے دوران کوئی موثر تعلیمی نظام موجود نہیں۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے موبائل اسکولوں متعارف کرایا گیا تھا،لیکن زمینی سطح پر ان کی کارکردگی نہایت کمزور ہے۔ اساتذہ کی کمی، سہولیات کا فقدان اور جوابدہی نہ ہونے کے برابر ہے موبائل ڈسپنسریاں اور تعلیمی مراکز بھی پر بھی خانہ بدوش افراد نے سوالات اٹھائے ہیں۔
یہ قبائل ہر سال سردیوں میں جموں،سانبہ اور کٹھوعہ کے علاقوں میں قیام کرتے ہیں اور گرمیوں کے آغاز پر کشمیر وادی کے بالائی علاقوں (ڈھوکس) کی طرف کوچ کرتے ہیں،جہاں وہ تقریباً چھ ماہ گزارتے ہیں۔ تاہم، اب ان کے لیے یہ سفر مزید مشکل ہو گیا ہے۔
بتادیں کہ جموں و کشمیر میں کل 12 درج فہرست قبائل ہیں،جن کی مجموعی آبادی 2011 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 14,93,299 ہے۔ان میں گوجر سب سے بڑی برادری ہے،جس کی آبادی 9,80,654 ہے،جبکہ بکر وال تیسری بڑی برادری ہے،جس کی آبادی 1,13,198 ہے۔
گوجر اور بکر وال صدیوں سے موسمی نقل مکانی کی روایت پر عمل پیرا ہیں جس کے تحت وہ سردیوں میں میدانی علاقوں اور گرمیوں میں پہاڑی چراگاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم، بدلتے موسمی حالات،انتظامی پیچیدگیاں اور سہولیات کی کمی نے اس روایت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
