ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے گھر سے کام کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا: ڈویژنل کمشنر کشمیر
انشول گرگ نے عوام کو یومِ آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے 15 اگست کو سرینگر کے بخشی اسٹیڈیم کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔
Published : August 14, 2026 at 7:37 PM IST
سری نگر : ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے جمعہ کو واضح کیا کہ پی ایم پیکیج کے تحت تعینات ملازمین کو گھر سے کام کرنے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین نہ کریں بلکہ حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ مستند ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات پر ہی بھروسہ کریں۔
یہ وضاحت ان اطلاعات کے بعد سامنے آئی جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سکیورٹی خدشات کے پیش نظر پی ایم پیکیج کے تحت تعینات ملازمین کو زبانی طور پر گھر سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انشول گرگ نے ان اطلاعات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر میں یومِ آزادی کی تقریبات کے پیش نظر ملازمین، مقامی رہائشیوں اور عام شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔
ڈویژنل کمشنر نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع سے گردش کرنے والی غیر مصدقہ خبروں کو آگے بڑھانے سے گریز کریں اور کسی بھی اہم اطلاع کے لیے حکومت و انتظامیہ کے سرکاری ذرائع سے رجوع کریں۔ انشول گرگ نے یومِ آزادی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں ہفتہ 15 اگست کو سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی مرکزی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی۔
انہوں نے بتایا کہ تقریب کے دوران جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صبح 10 بجے قومی پرچم لہرائیں گے اور تقریب میں موجود اجتماع سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یومِ آزادی کی مرکزی تقریب کے سلسلے میں جمعرات کو بخشی اسٹیڈیم میں مکمل ڈریس ریہرسل منعقد کی گئی، جس میں مختلف پریڈ دستوں اور ثقافتی گروپوں نے حصہ لیا۔ ان کے مطابق مرکزی تقریب کی تیاریوں کے لیے تقریباً 20 روز تک مختلف سطحوں پر کام کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: چسٹ ڈیزیز اسپتال 'خستہ'، سرینگر کے کئی پل اور سرکاری عمارتیں خطرے سے دوچار
ڈویژنل کمشنر نے مزید کہا کہ یومِ آزادی کی تقریبات کو پُرامن، محفوظ اور کامیاب بنانے کے لیے سکیورٹی ایجنسیوں نے تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی اولین ترجیح شہریوں کی حفاظت اور تقریب کو پُرامن ماحول میں منعقد کرنا ہے۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ سکیورٹی سے متعلق ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی غیر مصدقہ اطلاع پر ردعمل ظاہر کرنے کے بجائے سرکاری ذرائع سے تصدیق کریں۔