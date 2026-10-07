ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوئی ووٹر پیچھے نہ رہ جائے، جموں و کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر کا خصوصی ووٹر اندراج مہم کا اعلان
سنجیو ورما نے انتخابی عملے کو ہدایت دی کہ عوامی رابطہ قائم کیا جائے اوریقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی ووٹر فہرست سےباہر نہ رہے۔
Published : October 7, 2026 at 8:19 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو ورما نے بدھ کے روز یونین ٹیریٹری میں ووٹر فہرستوں کو مزید جامع اور درست بنانے کے لیے 10 اور 11 اکتوبر کو دو روزہ خصوصی ووٹر اندراج مہم چلانے کا اعلان کیا۔ یہ خصوصی مہم ہفتہ 10 اکتوبر اور اتوار 11 اکتوبر کو جموں و کشمیر کے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔
اس دوران اہل شہری نئے ووٹر کے طور پر اپنا اندراج کرانے کے علاوہ ووٹر فہرست میں موجود اپنی تفصیلات میں ترمیم یا تصحیح بھی کرا سکیں گے۔اس سلسلے میں چیف الیکٹورل آفیسر کی صدارت میں ڈسٹرکٹ الیکشن افسران، الیکٹورل رجسٹریشن افسراناور اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن افسران کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں خصوصی مہم کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔
سنجیو ورما نے انتخابی عملے کو ہدایت دی کہ زیادہ سے زیادہ عوامی رابطہ قائم کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی اہل شہری ووٹر فہرست سے باہر نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتہ وار تعطیلات کے دوران ووٹر اندراج اور سہولت کاری کی یہ مہم باقاعدگی سے منعقد کی جائے گی، تاکہ شہری اپنے قریبی پولنگ اسٹیشن پر جا کر ووٹر اندراج اور انتخابی تفصیلات کی تجدید یا تصحیح کرا سکیں۔
چیف الیکٹورل آفیسر نے ضلعی حکام اور متعلقہ انتخابی افسران کو ہدایت دی کہ وہ ادارہ جاتی اور عوامی سطح پر وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائیں۔ انہوں نے سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے زمینی سطح کی معلومات باقاعدگی سے جاری کرنے پر بھی زور دیا، جن میں متعلقہ پولنگ اسٹیشن، اسمبلی حلقے اور ضلع کی تفصیلات شامل ہوں تاکہ شہریوں کو اپنے علاقے میں دستیاب سہولیات کے بارے میں آسانی سے معلومات مل سکیں۔ دو روزہ خصوصی مہم کے دوران تمام پولنگ اسٹیشنوں پر بوتھ لیول افسران صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک موجود رہیں گے۔ وہ شہریوں کو فارم 6، 7 اور 8 جمع کرانے، نئے ووٹر کے اندراج، نام حذف کرانے اور انتخابی تفصیلات میں تصحیح یا ترمیم کے سلسلے میں مدد فراہم کریں گے۔
شہریوں کو کاغذی فارم کے ساتھ ساتھ ووٹر ہیلپ لائن ایپ کے ذریعے آن لائن درخواست جمع کرانے میں بھی معاونت فراہم کی جائے گی۔چیف الیکٹورل آفیسر نے بی ایل او کو گھر گھر جا کر ایسے اہل شہریوں کی نشاندہی کرنے اور ان کی مدد کرنے کی بھی ہدایت دی جو اب تک ووٹر فہرست میں شامل نہیں ہو سکے ہیں۔ اس مہم میں نوجوانوں، پہلی مرتبہ ووٹ دینے والے افراد، خواتین، معذور افراد اور دیگر ایسے اہل شہریوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی جنہیں اندراج کے لیے اضافی مدد درکار ہو۔
سنجیو ورما نے اہل شہریوں سے اپیل کی کہ وہ 10 یا 11 اکتوبر کو اپنے قریبی پولنگ اسٹیشن کا دورہ کریں اور ووٹر اندراج و سہولت کاری کی دستیاب خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی فہرستوں کو مکمل، درست اور جامع رکھنے کے لیے شہریوں کی فعال شرکت انتہائی اہم ہے۔