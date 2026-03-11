ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سینئر پروفیسر ڈوڈہ جانے کو تیار نہیں، ڈاکٹر دیو راج ڈوگرا کو ملا پرنسپل جی ایم سی ڈوڈہ کا اضافی چارج
سینئر پروفیسرز کی جانب ڈوڈہ شفٹ ہونے میں ہچکچاہٹ کے باعث حکومت کو جی ایم سی ڈوڈہ میں عارضی پرنسپل مقرر کرنا پڑا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 11, 2026 at 2:23 PM IST
جموں (عامر تانترے): جی ایم سی جموں سے کوئی بھی سینئر پروفیسر گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ڈوڈہ میں بحیثیت پرنسپل "تعیناتی کے لیے تیار" نہ ہونے کی وجہ سے
جموں و کشمیر حکومت نے ایڈ-ہاک (عارضی) پرنسپل مقرر کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے حکمنامے کے مطابق "جی ایم سی جموں کے شعبہ امراض جلد (ڈرماٹولوجی) کے سربراہ ڈاکٹر دیو راج ڈوگرا کو جی ایم سی ڈوڈہ کے پرنسپل کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری اس وقت تک رہے گی جب تک کوئی مستقل انتظام نہیں کیا جاتا۔"
یہ حکم نامہ نمبر 143-JK (HME) آف 2026 مورخہ 11 مارچ کو محکمہ صحت و طبی تعلیم کے کمشنر/سیکریٹری ایم راجو نے جاری کیا۔ جی ایم سی ڈوڈہ میں پرنسپل کا عہدہ 31 جنوری کو اس وقت خالی ہوا تھا جب سابق پرنسپل ڈاکٹر راکیش باہل ریٹائر ہوئے تھے ۔ اس کے بعد حکومت کسی سینئر فیکلٹی ممبر یا دوسرے میڈیکل کالج کے پرنسپل کو مستقل طور پر یہاں بحیثیت پرنسپل مقرر کرنے میں ناکام رہی۔
افسران اور سینئر ڈاکٹروں کے مطابق اس عہدے کو پر کرنے میں مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ جموں میں تعینات سینئر پروفیسر ڈوڈہ منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی ایم سی جموں کے ایک سینئر ڈاکٹر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کا پرنسپل ایک باوقار عہدہ ہے، لیکن ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اس عہدے کے ساتھ انتظامی اختیارات محدود ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا: "جی ایم سی کا پرنسپل بننا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن صرف کرسی پر بیٹھنا کافی نہیں۔ پہلے کے تجربات بتاتے ہیں کہ اصل فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں اور بعض اوقات مقامی انتظامیہ کی مداخلت سے پرنسپل مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔" کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ عارضی تقرری میں عملی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایسے پروفیسرز کو جموں اور ڈوڈہ کے درمیان آنا جانا پڑتا ہے اور دونوں جگہ کی ذمہ داریاں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔
ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ جی ایم سی ڈوڈہ میں ابھی مستقل فیکلٹی کی تعداد اتنی نہیں کہ کالج کے اندر سے کسی کو پرنسپل بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا: "اسی لیے جی ایم سی جموں، جی ایم سی سرینگر یا کسی دوسرے کالج سے کسی کو یہ ذمہ داری لینی پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس سے ہچکچا رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ یہ مسئلہ صرف ڈوڈہ تک محدود نہیں بلکہ علاقے کے دوسرے نئے سرکاری میڈیکل کالجز بھی اسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق: "راجوری، کٹھوعہ اور ادھم پور کے جی ایم سیز میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے طویل مدتی بھرتی پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ ایسے اداروں میں مستقل قیادت کو یقینی بنائی جا سکے۔"
محکمہ صحت کے ایک افسر نے تجویز دی کہ حکومت کو کسی سینئر انتظامی افسر کو پرنسپل بنانے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا: "میرے خیال میں اگر کسی آئی اے ایس افسر کو جی ایم سی کا پرنسپل بنایا جائے تو وہ ادارے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے کیونکہ منتظمین ادارے چلانے کی تربیت رکھتے ہیں۔"
جی ایم سی ڈوڈہ کے قیام کااعلان حکومت ہند نے 2014 میں کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں چار اور میڈیکل کالجز بھی منظور کیے گئے تھے، جن میں جی ایم سی کٹھوعہ، جی ایم سی راجوری، جی ایم سی اننت ناگ اور جی ایم سی بارہمولہ شامل ہیں۔
کالج میں ایم بی بی ایس طلبہ کا پہلا بیچ 2020 میں داخل ہوا تھا اور ڈاکٹر طارق آزاد کو 2019 میں کالج کا پہلا پرنسپل مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے تین سال تک بحیثیت پرنسپل خدمات انجام دیں۔ ان کے بعد پرنسپل اکثر بدلتے رہے اور زیادہ تر نے مختصر مدت تک ہی کام کیا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نور علی، ڈاکٹر آزاد کے بعد پرنسپل بنے لیکن چند ماہ تک ہی اس عہدے پر رہے۔ ان کے بعد ڈاکٹر دنیش کمار آئے، لیکن وہ اپنی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی کالج چھوڑ گئے۔
بعد ازاں بعد ڈاکٹر پوجا ومیش کو پرنسپل بنایا گیا لیکن انہوں نے بھی طبی وجوہات کی بنا پر عہدہ درمیان میں چھوڑ دیا۔ بعد میں ڈاکٹر راکیش باہل کو پرنسپل مقرر کیا گیا اور انہوں نے اس سال جنوری میں اپنی مدت مکمل کی۔
قابل ذکر ہے کہ ان تمام پرنسپلز نے جی ایم سی جموں میں اپنی اصل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اضافی چارج کے طور پر یہ عہدہ سنبھالا۔ مستقل بنیاد پر کسی کو پرنسپل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کالج کا سب سے سینئر پروفیسر ہو اور اسے جی ایم سی میں پروفیسر کے طور پر کم از کم پانچ سال کا تجربہ ہو۔
یہ بھی پڑھیں: