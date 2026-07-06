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سرینگر ایئرپورٹ پر منگل کو کوئی شیڈول کمرشل پرواز نہیں، جانیں وجہ
ائرلائنز کے مطابق نوٹم واپس لینے کے بعد نیا شیڈول ترتیب دیا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 6, 2026 at 3:35 PM IST
سرینگر: سرینگر ایئرپورٹ سے منگل کے روز کوئی بھی شیڈول کمرشل پرواز نہیں چل رہی، کیونکہ مجوزہ نوٹس ٹو ایئرمین (NOTAM) واپس لیے جانے کے بعد ایئرلائنز اپنے پروازی شیڈول میں تبدیلی اور بحالی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔
ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے جاری مسافر ایڈوائزری میں بتایا گیا ہے کہ ایئرلائنز، ایئرپورٹ کے نظرثانی شدہ آپریشنل شیڈول کے مطابق اپنی پروازوں کا نیا شیڈول تیار کر رہی ہیں۔ حکام کے مطابق نیا شیڈول جاری ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ "پیر اور منگل کی پروازیں اس وقت دوبارہ شروع ہوں گی جب متعلقہ ایئرلائنز نظرثانی شدہ شیڈول کو حتمی شکل دے کر جاری کریں گی۔"
مسافروں کو ایئرپورٹ روانہ ہونے سے پہلے متعلقہ ایئرلائن سے پرواز کی تازہ صورتحال معلوم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ "درست معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کیا جائے۔"
یہ تازہ ایڈوائزری چند روز قبل اس اعلان کے بعد جاری کی گئی ہے، جس میں ایئرپورٹ حکام نے اس مجوزہ نوٹم (NOTAM) کو واپس لینے کی اطلاع دی تھی، جس کے تحت ہر پیر اور منگل کو رن وے مکمل طور پر بند رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔
نظرثانی شدہ انتظام کے تحت سرینگر ایئرپورٹ اکتوبر 2026 تک روزانہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک معمول کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ تاہم اس دوران رن وے کی دیکھ بھال کے لیے رات کے وقت بندش جاری رہے گی۔
ایئرپورٹ حکام نے واضح کیا ہے کہ اس سال رن وے یا ایئر فیلڈ مکمل طور پر بند نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے ایئرلائنز نئے آپریشنل اوقات کے مطابق اپنی پروازوں کا شیڈول ترتیب دیں گی۔
دریں اثنا، سرینگر کے شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق مسافروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 5 جولائی کو ایئرپورٹ پر مجموعی طور پر 72 پروازیں چلیں، جن میں 36 آمد اور 36 روانگی کی پروازیں شامل تھیں۔ اس روز 13,031 مسافروں نے ایئرپورٹ کا استعمال کیا، جن میں 6,654 آنے والے اور 6,377 روانہ ہونے والے مسافر شامل تھے۔
4 جولائی کو ایئرپورٹ پر 66 پروازیں چلیں، جن میں آمد اور روانگی کی پروازوں کی تعداد برابر رہی، جبکہ مجموعی طور پر 11,829 مسافروں نے سفر کیا۔ 3 جولائی کو 64 پروازیں چلیں، جن کے ذریعے 11,464 مسافروں نے سفر کیا۔
مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاری سیاحتی موسم کے دوران کشمیر آنے اور یہاں سے جانے والی فضائی سفر کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے کہا کہ وہ شیڈول میں تبدیلی کے عمل کے دوران مسافروں کے صبر اور تعاون کی قدر کرتے ہیں۔ ایک بار پھر مسافروں سے کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اپنی متعلقہ ایئرلائن سے پرواز کے وقت کی تصدیق ضرور کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔
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