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کوئی بھی مذہب بے گناہوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا: کولگام شہری ہلاکتوں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ سیکورٹی گرڈ کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں۔
By PTI
Published : August 4, 2026 at 1:48 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے منگل کو جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں دو غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت کو "انتہائی بدقسمتی" قرار دیا دیتے ہوئے کہا کہ "کوئی بھی مذہب بے گناہ لوگوں کے خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔" انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیکیورٹی گرڈ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔
عمر عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "قتل انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی مذہب بے گناہ لوگوں کو اس طرح قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی مذمت کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "جن کی ذمہ داری سیکورٹی کو برقرار رکھنا ہے ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے حملے نہیں ہونے دیں گے۔"
یاد رہے کہ 31جولائی کی شام کو ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے دو مزدوروں پر نامعلوم دہشت گردوں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ دونوں ایک اینٹ کے بھٹے پر کام کر رہے تھے۔
حملے میں دو افراد کے مارے جانے پر جموں کشمیر کے سیاسی، سماجی و مذہبی رہنماؤں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ٹارگیٹ کلنگ کی سخت مذمت کی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے چیف منسٹر فنڈ سے مقتولوں کے وارثین کو دس دس لاکھ روپے جبکہ ڈسٹرکٹ فنڈ سے چھ چھ لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا تھا۔
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