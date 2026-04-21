ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'اسلحہ کی بازیابی کے قابل اعتماد ثبوت نہیں': این آئی اے کورٹ نے چھ سال سے بند تین کشمیریوں کو کیا بری
عدالت نے کہا کہ استغاثہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا اور شک کی بنیاد پر کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 21, 2026 at 4:09 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی عدالت نے ایک دہشت گردی کیس میں شمالی کشمیر کے سوپور، بارہمولہ سے تعلق رکھنے والے تین افراد کو سبھی الزامات سے بری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ "استغاثہ، مبینہ اسلحہ کی برآمدگی اور ان تینوں افراد کے کالعدم تنظیم جیش محمد سے تعلق کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔"
عدالت نے کہا کہ "شبہ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ثبوت کی جگہ نہیں لے سکتا۔" اسی بنیاد پر عدالت نے وسیم ارشاد گبرو (ساکنہ تکیہ بل)، معراج الدین وانی (ساکنہ بادشاہ مسجد علاقہ) اور معراج الدین گوجری (بٹ پورہ) کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے سبھی الزامات سے بری کر دیا، رہا کیے گئے تینوں افراد ضلع بارہمولہ کے سوپور علاقے کے رہائشی ہیں۔
56 صفحات پر مشتمل فیصلے میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کپوارہ، منجیت سنگھ منہاس (جو این آئی اے کے نامزد جج بھی ہیں) نے کہا کہ استغاثہ کا مقدمہ تضادات سے پر ہے اور اس میں قابل اعتبار ثبوت موجود نہیں۔ عدالت نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ اور آرمز ایکٹ کے تحت الزامات ثابت کرنے کے لیے ضروری عناصر (ثبوت و گواہ) پیش نہیں کیے گئے، اور دستیاب شواہد سزا دینے کے لیے ناکافی ہیں۔
یہ تینوں افراد ستمبر 2020 میں درگمولہ (ضلع کپوارہ) میں ناکہ چیکنگ کے دوران گرفتار کیے گئے تھے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ مبینہ برآمدگی کے وقت کوئی آزاد گواہ شامل نہیں تھا۔
عدالت نے کیس میں پراپرٹی کی ہینڈلنگ میں خامیوں کی بھی نشاندہی کی۔ عدالت کے مطابق اسلحہ اور رقم کی سیلنگ اور شناخت کو معقول شک سے بالاتر ثابت نہیں کیا گیا، اور ضبطی کے عمل کی قانونی حیثیت بھی ثابت نہیں ہو سکی، جس سے استغاثہ کا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے اور برآمدگی قابل بھروسہ نہیں رہتی۔
مبینہ دہشت گردی روابط کے حوالے سے بھی عدالت کو کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔ عدالت نے کہا کہ "جیش محمد سے تعلق کا دعویٰ صرف اعترافی بیانات پر مبنی ہے، جو عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتے۔" عدالت نے مزید کہا کہ "نہ کال ڈیٹیل ریکارڈ، نہ مالی لین دین کا کوئی ثبوت، اور نہ ہی کسی گواہ کی گواہی پیش کی گئی جو ان روابط کو ثابت کرے۔ ایچ ایم ٹی، سرینگر سے فنڈز کے مبینہ ذریعہ کی بھی نہ تحقیق ہوئی اور نہ تصدیق۔"
عدالت نے کہا کہ فوجداری مقدمات میں جس معیار کے ثبوت درکار ہوتے ہیں، وہ اس کیس میں پورے نہیں ہوئے اور جرم کو معقول شک سے بالاتر ثابت نہیں کیا جا سکا۔
اسی بنیاد پر عدالت نے حکم دیا کہ "ملزمان کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں بری کیا جاتا ہے۔"
یہ کیس ایف آئی آر نمبر 233/2020 پولیس تھانہ کپوارہ سے متعلق تھا، جس میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی مختلف دفعات اور انڈین آرمز ایکٹ کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔ یہ تینوں افراد 2020 سے ڈسٹرکٹ جیل کپوارہ میں بند تھے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگر وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔
