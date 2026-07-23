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گھر اجڑا، آٹھ اپنے بچھڑے، مگر حاجی لطیف اللہ کی لکھی تقدیر پر راضی
سیلاب میں اہل خانہ کے آٹھ افراد کو کھونے والے سرنکوٹ، پونچھ کے حاجی لطیف کوصرف لاشیں ملنے اورآخری رسومات ادا کرنے کی خواہش ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 23, 2026 at 7:14 PM IST
جموں (عامر تانترے): اگر حوصلے کا کوئی نام ہو تو وہ سرحدی ضلع پونچھ کے سرنکوٹ علاقے کے رہنے والے حاجی محمد لطیف کیلا کا ہو سکتا ہے، جنہوں نے سیلابی ریلے میں اپنے خاندان کے آٹھ افراد کو کھو دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ان کی اب صرف ایک ہی خواہش ہے کہ لاپتہ اہل خانہ کی لاشیں انہیں مل جائیں تاکہ وہ مذہبی روایات کے مطابق ان کی تجہیز و تکفین ادا کر سکیں۔
19 جولائی کی رات تقریباً 3 بجے حاجی لطیف سرنکوٹ کے مرہ گاؤں میں واقع اپنے کچے مکان سے شدید بارش کے دوران باہر نکلے۔ تاکہ نالے کے قریب پارک اپنی گاڑی کو خطرے والے مقام سے دور لے جا سکیں۔ وہ اپنی گاڑی تو بچانے میں کامیاب ہوگئے، لیکن اسی دوران بادل پھٹنے سے آنے والے سیلابی ریلے نے ان کا گھر زمین بود کر دیا، جس میں کم عمر بچوں سمیت ان کے خاندان کے آٹھ افراد گہری نیند سو رہے تھے۔
جب وہ واپس گھر پہنچے تو وہاں ہر طرف صرف ملبہ تھا اور بڑی پانی تیز بہاؤ کے ساتھ نیچے کی جانب بہہ رہا تھا۔ اپنے گاؤں سے فون پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے حاجی محمد لطیف کیلا نے کہا:"یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔"
کیلا نے کہا: "اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ اور وقت دیا تھا، جبکہ میرے خاندان کے افراد کا وقت پورا ہوچکا تھا۔ شاید ہمارا سفر ساتھ اتنی ہی دور تک تھا، لیکن امید ہے کہ جنت میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔"
اس المناک رات حاجی لطیف کے علاوہ خاندان کے چھ دیگر افراد کے علاوہ گھر میں دو مہمان اور بھی تھے۔ حادثے میں انہوں نے اپنی اہلیہ صفیہ بیگم، بیٹے سجاد احمد، جڑواں بیٹوں حق نواز اور شہنواز، بیٹی خالدہ کوثر اور اس کے بیٹے سفیان یاسر، اپنی خالہ بانو بی اور بھتیجے محمد اکرم کو کھو دیا۔ اب ان کے خاندان میں ان کا بڑا بیٹا، جو جموں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور ایک شادی شدہ بیٹی ہیں، جو حادثے کے وقت اپنے سسرال میں تھی۔
انہوں نے بتایا کہ ان کے جڑواں بیٹے اپنی بڑی بہن کے ساتھ سرنکوٹ کی مرکزی مارکیٹ میں واقع دوسرے گھر میں رہتے تھے اور وہیں سے اسکول جاتے تھے۔ لیکن چھٹیوں کی وجہ سے وہ گھر واپس آئے تھے تاکہ کچھ وقت آرام کر سکیں، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
حاجی لطیف نے بتایا کہ ابتدائی تلاش اور بچاؤ کی کارروائی کے دوران گھر کے ملبے سے مہمانوں، ان کی خالہ اور بھتیجے کی لاشیں بازیاب کرلی گئی تھیں، جبکہ ان کی اہلیہ کی لاش گھر سے چند کلومیٹر دور ایک نالے سے ملی۔ ان کی بیٹی کے بیٹے کا ایک بازو بھی ملا، لیکن باقی لاش ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔
لاشیں لاپتہ
کیلا نے کہا: "میں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو قبول کرتا ہوں اور مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ میری صرف یہ خواہش ہے کہ باقی لاپتہ افراد کی لاشیں بھی مل جائیں تاکہ ان کی آخری رسومات ادا کی جاسکیں اور آئندہ دنوں ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکوں۔"
اس حادثے کے بعد اننت ناگ-پونچھ لوک سبھا نشست سے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی، رکن اسمبلی چودھری محمد اکرم، سابق ڈی ڈی سی رکن شہنواز چودھری، پونچھ ضلع انتظامیہ کے افسران، ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی پونچھ اور دیگر حکام نے حاجی لطیف کے گھر پہنچ کر ان سے تعزیت کی۔
مقامی سیاست دان مدثر چودھری نے بھی حاجی لطیف سے ملاقات کی۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "حاجی لطیف کا حوصلہ اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کا جذبہ دیکھ کر لوگ حیران ہیں۔"
چودھری نے کہا: ’’آٹھ اہل خانہ کو کھونے کے باوجود حاجی لطیف کا ایمان اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانا ہر شخص کے لیے ایک مثال ہے۔ زندگی مشکل ہوسکتی ہے، لیکن ثابت قدمی اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انسان کو ہر طرح کے نقصان کا سامنا کرنے کی طاقت ملتی ہے۔"
19 جولائی سے اب تک پونچھ ضلع میں شدید بارش اور سیلابی ریلوں کے باعث 22 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ سرنکوٹ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، کل 22 ہلاکتوں میں سے سات افراد کی لاشیں اب تک بازیاب نہیں کی جا چکی ہیں۔
راجوری ضلع میں بھی سیلاب کے باعث چار افراد فوت ہو چکے ہیں۔ جبکہ بٹوٹ-کشتواڑ قومی شاہراہ اور سرینگر جموں قومی شاہراہ پر پیش آئے دو الگ الگ حادثات میں چار افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر، خراب موسم کے باعث جموں و کشمیر بھر میں معمولات زندگی متاثر ہوئی۔ جبکہ سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آواجاہی بند ہے۔
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