ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا: میرواعظ عمر فاروق کا مغربی ایشیا میں امن کے لیے مکالمے پر زور
میرواعظ نے کہاکہ عوام کو امید ہے کہ جنگ بندی پر مذاکرات خونریزی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کریں گے۔
Published : April 10, 2026 at 6:41 PM IST
سرینگر: کشمیر کے معروف مذہبی رہنما میرواعظ ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا ہے کہ جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا اور دنیا کو چاہیے کہ وہ انصاف پر مبنی سنجیدہ مکالمے کے ذریعے تنازعات کا حل تلاش کرے، خصوصاً ایران، لبنان اور فلسطین میں جاری کشیدگی کے تناظر میں۔ سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ جنگ ہمیشہ انسانی جانوں، وقار اور انسانیت کے نقصان کا باعث بنتی ہے، اور اس کے نتائج نسلوں تک زخم چھوڑ جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام اپنی طویل جدوجہد اور تنازع کے تجربے کی بنیاد پر جنگ کی تباہ کاریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ “جنگ میں سب ہار جاتے ہیں، زندگیاں، عزت اور انسانیت سب کچھ متاثر ہوتا ہے،” میرواعظ نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کو امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ عوام کو امید ہے کہ یہ مذاکرات خونریزی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی طرح دیگر تنازعات کا حل بھی طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ سنجیدہ اور بامعنی مذاکرات سے ہی ممکن ہے، جس میں تمام فریقین کے جائز مطالبات کو مدنظر رکھا جائے۔
لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حالیہ شہری ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے میرواعظ نے اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ امن کے مواقع کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فلسطینی عوام کے جائز اور بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں انصاف فراہم نہ کیا جائے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر میرواعظ نے عالمی امن کے لیے دعا کی اور دنیا سے اپیل کی کہ وہ تصادم کے بجائے مفاہمت اور امن کا راستہ اختیار کرے۔