ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سات سالہ خدمت ریگولر ہونے کا صرف اہل بناتی ہے، حکم خودبخود نافذ نہیں کرتی: ہائی کورٹ
پہلگام منی ہائیڈل پروجیکٹ سے وابستہ چار انجینئرز کی ماضی سے نوکری کی باقاعدگی کی درخواست ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 20, 2025 at 6:00 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے پہلگام منی ہائیڈل پروجیکٹ سے وابستہ چار انجینئروں کی برسوں پرانی عرضی مسترد کر دی، جنہوں نے اپنی ملازمتوں کی باقاعدگی 2017 کے بجائے ماضی سے منظور کرنے کی درخواست دی تھی۔
جسٹس سنجے دھر کے مطابق ’’قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی ملازم کی باقاعدگی کو ماضی کی تاریخ سے تسلیم کیا جائے۔‘‘ عدالت نے واضح کیا کہ باقاعدگی صرف اُس دن سے مؤثر ہوگی جب اس کی باضابطہ منظوری دی جائے، نہ کہ اُس سے پہلے کے عرصے سے۔
درخواست گزار انجینئرز سن 2005 میں پہلگام منی ہائیڈل پروجیکٹ میں بطور شفٹ انجینئر تعینات ہوئے تھے اور کئی برس تک عارضی بنیادوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی سات سالہ سروس 2012 تک مکمل کر لی تھی، اس لیے اُنہیں اسی وقت سے ریگولر ملازم سمجھا جائے۔
عدالت نے ریکارڈ کی جانچ کے بعد قرار دیا کہ ’’چونکہ ان کی تقرری کسی باضابطہ انتخابی عمل کے بغیر ہوئی تھی، اس لیے انہیں اُن انجینئروں کے برابر نہیں رکھا جا سکتا جنہیں مقررہ قواعد کے تحت منتخب کیا گیا تھا۔‘‘
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانونی رو سے سات سال کی خدمت عارضی ملازم کو باقاعدگی (ریگولرائزیشن) کا اہل بناتی ہے، لیکن صرف سات سال گزرنے سے ہی ریگولر ہونے کا حکم خودبخود نافذ نہیں ہوتا۔
ہائی کورٹ نے درخواست کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ انجینئروں کو اُن کی سروس کی باقاعدگی صرف 24 نومبر 2017 سے ہی ملے گی، جس تاریخ کو کارپوریشن نے اسے منظور کیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: