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NHPC کے بجلی منصوبے جموں کشمیر کو واپس دینے کی کوئی تجویز نہیں: حکومت
حکومت نے اسمبلی میں کہا کہ NHPC کے چھ منصوبوں سے پانچ برس میں جموں کشمیر کو کو 5,537 کروڑ روپے ملے ہیں۔
Published : September 24, 2026 at 8:09 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے جمعرات کو واضح کیا کہ اس وقت نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن (NHPC) کے زیر انتظام پن بجلی منصوبوں کو واپس جموں و کشمیر کے حوالے کرنے یا ان کی ملکیت منتقل کرنے کی کوئی تجویز زیرِ غور نہیں ہے۔
یہ وضاحت جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کپوارہ کے رکن اسمبلی میر محمد فیاض کے سوال نمبر D. No. 1/6/267 کے تحریری جواب میں دی گئی۔ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ "کیا حکومت نے مرکز یا NHPC کے ساتھ جموں و کشمیر میں واقع پن بجلی منصوبوں کو واپس لینے یا ان کی ملکیت اپنے ہاتھ میں لینے کا معاملہ اٹھایا ہے؟" اس کے علاوہ سوال میں منصوبہ وار بجلی پیداوار، آمدنی، مفت بجلی اور پانی کے استعمال کے عوض ملنے والی رقم کی تفصیلات بھی طلب کی گئی تھیں۔
اس سوال کے جواب میں محکمہ پاور ڈیولپمنٹ نے واضح طور پر کہا: "فی الحال ایسی کوئی تجویز زیرِ غور نہیں ہے۔" حکومت نے بتایا کہ ساولکوٹ 1856 میگاواٹ، اوڑی-I اسٹیج-II 240 میگاواٹ اور ڈول ہستی اسٹیج-II 260 میگاواٹ پن بجلی منصوبے NHPC کو 40 سال کے لیے BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں NHPC اور JKPDCL کے درمیان 3 جنوری 2021 کو مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے۔
1856 میگاواٹ کے ساولکوٹ منصوبے کو NHPC کے حوالے کرنے کا معاہدہ 11 دسمبر 2021 کو ہوا تھا۔ حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اس وقت مرکزی حکومت کی منظوری اور جانچ کے مرحلے میں ہے۔
اوڑی -I اسٹیج-II اور ڈول ہستی اسٹیج-II کے لیے NHPC اور JKPDCL کے درمیان عمل درآمد معاہدوں پر 27 مارچ 2026 کو دستخط ہوئے۔ دونوں منصوبے اس وقت زیرِ تعمیر ہیں۔ حکومت نے واضح کیا کہ ان منصوبوں کو تجارتی پیداوار شروع ہونے کی تاریخ سے 40 سال مکمل ہونے کے بعد جموں و کشمیر کو واپس حوالے کیا جائے گا۔
چھ بڑے منصوبے
حکومت کے مطابق اس وقت NHPC جموں و کشمیر میں چھ بڑے پن بجلی منصوبے چلا رہا ہے، جن کی مجموعی پیداواری صلاحیت 2250 میگاواٹ ہے۔ ان میں:
- سلال پاور اسٹیشن، چناب: 690 میگاواٹ
- اُڑی-I پاور اسٹیشن، جہلم: 480 میگاواٹ
- ڈول ہستی پاور اسٹیشن، کشتواڑ: 390 میگاواٹ
- کشن گنگا پاور اسٹیشن، بانڈی پورہ: 330 میگاواٹ
- اُڑی-II پاور اسٹیشن، بارہمولہ: 240 میگاواٹ
- سیوا-II پاور اسٹیشن، کٹھوعہ: 120 میگاواٹ
پانچ سال میں 5,537 کروڑ روپے سے زیادہ کا فائدہ
حکومت کے مطابق مالی سال 2021-22 سے 2025-26 تک جموں و کشمیر کو ان منصوبوں سے پانی کے استعمال کے چارجز کی مد میں مجموعی طور پر 3582.06 کروڑ روپے ملے۔ اس کے علاوہ 12 فیصد مفت بجلی اور ایک فیصد لوکل ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ (LADF) کی مالی قدر کے طور پر جموں و کشمیر کو 1955.26 کروڑ روپے ملے۔ اس طرح ان دونوں مدوں میں پانچ برس کے دوران مجموعی فائدہ 5537.32 کروڑ روپے بنتا ہے۔
پانی کے استعمال کے چارجز کی سالانہ وصولی اس طرح رہی: سال 2021-22 میں774.46 کروڑ روپے۔ سال 2022-23میں 735.00 کروڑ روپے۔ سال 2023-24میں 712.22 کروڑ روپے۔ سال 2024-25میں 670.70 کروڑ روپے اور 2025-26 میں 689.67 کروڑ روپے۔
پانچ برس میں منصوبہ وار پانی کے استعمال کے چارجز میں سلال سے 1754.98 کروڑ روپے، ڈول ہستی سے 521.86 کروڑ، کشن گنگا سے 404.64 کروڑ، اوڑی-II سے 355.60 کروڑ، اوڑیی-I سے 295.78 کروڑ اور سیوا-II سے 128.97 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔
'مفت بجلی کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں'
حکومت نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ملنے والی 12 فیصد مفت بجلی NHPC کی جانب سے مقررہ قواعد کے مطابق فراہم کی جا رہی ہے۔ حکومت کے مطابق مفت بجلی کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس سلسلے میں جموں و کشمیر کی طرف NHPC کا کوئی بقایا دعویٰ یا واجب الادا رقم بھی نہیں ہے۔
پانچ برس کے دوران مفت بجلی اور LADF کی مالی قدر 2021-22 میں 371.13 کروڑ، 2022-23 میں 414.75 کروڑ، 2023-24 میں 423.92 کروڑ، 2024-25 میں 369.18 کروڑ اور 2025-26 میں 376.27 کروڑ روپے رہی۔
معیشت اور روزگار
حکومت نے کہا کہ ان پن بجلی منصوبوں سے جموں و کشمیر کو صرف براہِ راست مالی فائدہ ہی نہیں ہوتا بلکہ مقامی سطح پر بھی معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں۔ منصوبوں کی تعمیر اور آپریشن سے روزگار، مقامی کاروبار، ٹھیکہ داری اور مختلف خدمات کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ منصوبوں کی دیکھ بھال، مرمت اور دیگر کاموں کے لیے مقامی ٹھیکیداروں، کمپنیوں اور سروس فراہم کرنے والوں کو مسلسل کام ملتا ہے۔
پلانٹس کے آپریشن کے دوران صفائی، سکیورٹی، ٹرانسپورٹ، آلات کی دیکھ بھال، معاون خدمات اور دیگر کاموں کے لیے مقامی ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد کو بھی روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔
حکومت کے مطابق NHPC کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی (CSR) سرگرمیوں کے تحت مقامی بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے تقریباً 19 کروڑ روپے سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔
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