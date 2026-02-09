ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں 3,800 منریگا ملازمین کو مستقل کرنے کی کوئی تجویز نہیں: جموں وکشمیر حکومت
حکومت نے مزید کہا، مستقبل میں اعزازیہ میں کسی قسم کے اضافے پر اسٹیٹ ایمپلائمنٹ گارنٹی کونسل کی آئندہ میٹنگز میں غور کیا جائے گا۔
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر حکومت نے پیر کے روز اسمبلی کو مطلع کیا کہ یونین ٹیریٹری میں مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (ایم جی نریگا) کے تحت کام کرنے والے تقریباً 3,800 معاون ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے فی الوقت کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ یہ جانکاری دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر انچارج کی جانب سے ایم ایل اے فیاض احمد میر کے ایک سوال کے تحریری جواب میں دی گئی۔
حکومت نے بتایا کہ ایم جی نریگا (منریگا MGNREGA) کے تمام معاون ملازمین خالصتاً عارضی اور کنٹریکٹ بنیادوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حکومت نے مزید کہا کہ مستقبل میں اعزازیہ میں کسی بھی قسم کے اضافے پر اسٹیٹ ایمپلائمنٹ گارنٹی کونسل کی آئندہ میٹنگز میں غور کیا جائے گا۔
عملے کی مستقلی کے بارے میں کوئی تجویز موجود نہیں
حکومت کے مطابق منریگا (ایم جی نریگا MGNREGA) کے یہ ملازمین پنچایت، بلاک، ضلع، ڈویژن اور یو ٹی سطح پر تعینات ہیں اور دیہی روزگار اسکیم کے زمینی سطح پر مؤثر نفاذ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم ان کی تقرری کسی بھی منظور شدہ اسامی کے خلاف نہیں کی گئی ہے اور ان کی خدمات صرف کنٹریکٹ مدت یا اسکیم کی مدت تک ہی محدود ہیں۔ جو بھی پہلے مکمل ہو۔ حکومت نے اپنا مؤقف رکھتے ہوئے کہا کہ تاحال منریگا (ایم جی نریگا MGNREGA) کے تحت کام کرنے والے عملے کی مستقلی کے بارے میں کوئی تجویز موجود نہیں ہے۔
معاون عملے کے اعزازیہ میں وقتاً فوقتاً اضافہ
دوسری جانب حکومت نے یہ بھی بتایا کہ معاون عملے کے اعزازیہ میں وقتاً فوقتاً اضافہ کیا جاتا رہا ہے۔ تازہ ترین اضافہ گورنمنٹ آرڈر نمبر 49-RD&PR آف 2024 کے تحت 30 جنوری 2024 کو جاری کیا گیا تھا۔ نظرِ ثانی شدہ اعزازیہ کے مطابق گرام روزگار سیوک کا ماہانہ اعزازیہ 6,806 روپے سے بڑھا کر 10,209 روپے، ٹیکنیکل اسسٹنٹ کا 11,000 سے 16,500 روپے، ایم آئی ایس آپریٹر کا 11,000 سے 13,200 روپے اور ایڈمن/اکاؤنٹس اسسٹنٹ کا 6,806 سے 10,209 روپے کر دیا گیا ہے۔
ضلع پلوامہ کے رکن اسمبلی نے اٹھایا تھا سوال
تفصیلی خبر کے مطابق آج جموں و کشمیر حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں بیان دیا کہ گزشتہ دو مالی برسوں کے دوران سرکاری ملازمتوں کے امیدواروں سے جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن اور جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کے ذریعے تقریباً 49 کروڑ روپے بطور درخواست فیس وصول کیے گئے۔ یہ تفصیلات جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے انچارج وزیر نے اسمبلی میں ایک تحریری جواب میں فراہم کیں، جو ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی نے اٹھایا تھا۔
طلبا سے 48 کروڑ روپے سے زیادہ وصول کیے گئے
سرکاری جواب کے مطابق مالی سال 2023-24 اور 2024-25 کے دوران JKPSC اور JKSSB کے زیر اہتمام بھرتی امتحانات کے ذریعے امیدواروں سے مجموعی طور پر 48,88,39,650 روپے وصول کیے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023-24 میں JKPSC نے 7,39,69,400 روپے جب کہ JKSSB نے 7,09,83,950 روپے وصول کیے، جس سے اس سال کی مجموعی رقم 14,49,53,350 روپے رہی۔
جے کے ایس ایس بی نے تیس کروڑ وصول کیے
اسی طرح مالی سال 2024-25 میں یہ وصولیاں نمایاں طور پر بڑھ گئیں، جہاں JKPSC نے 10,50,68,700 روپے اور JKSSB نے 23,88,17,600 روپے جمع کیے، جس سے اس سال کی مجموعی رقم 34,38,86,300 روپے تک پہنچ گئی مجموعی طور پر دو برسوں میں JKPSC نے 17,90,38,100 روپے جب کہ JKSSB نے 30,98,01,550 روپے بطور درخواست فیس وصول کی۔