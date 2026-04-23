معاوضہ دیے بغیر سرکار زمین استعمال نہیں کر سکتی: جموں کشمیر ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے اننت ناگ کیس میں حکومت کو چار ہفتوں میں زمین ایکوزیشن مکمل کر کے مالکان کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 23, 2026 at 4:21 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت کسی بھی نجی زمین کو قانونی طریقۂ کار اختیار کیے بغیر اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتی اور مالکان کو معاوضہ ادا کرنا بھی لازمی ہے، چاہے دعویٰ تاخیر سے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔
سرینگر میں جسٹس ایم اے چودھری نے اپنے نو صفحات پر مشتمل فیصلے میں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے تین رہائشیوں کی عرضی منظور کرتے ہوئے ریاستی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ چار ہفتوں کے اندر زمین کی باضابطہ تحویل (ایکوزیشن) کا عمل شروع کیا جائے اور قانون کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے۔
یہ عرضی غلام نبی الائی (70)، گلزار احمد الائی (55) اور مشتاق احمد الائی (50) نے دائر کی تھی، جو مرحوم عبد الخالق الائی کے بیٹے اور اننت ناگ ضلع کے بجبہاڑہ علاقے میں نینا نامی گاؤں کے رہائشی ہیں۔ ان کی نمائندگی ایڈووکیٹ رضوان الزمان بٹ نے کی۔
جواب دہندگان میں جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری بذریعہ محکمہ اسکولی تعلیم، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر، ڈپٹی کمشنر اننت ناگ، کلکٹر لینڈ ایکوزیشن اننت ناگ، چیف ایجوکیشن آفیسر اننت ناگ اور زونل ایجوکیشن آفیسر بجبہاڑہ شامل تھے۔ حکومت کی نمائندگی ڈپٹی ایڈووکیٹ جنرل بکرم دیپ سنگھ نے کی۔
یہ معاملہ نینا گاؤں میں واقع ایک کنال اور چھ مرلہ زمین سے متعلق ہے۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ان کی ملکیت ہے جس پر حکومت نے بغیر ایکوزیشن اور معاوضہ ادا کیے اسکول تعمیر کیا۔
انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے والد نے اپنی زندگی میں معاوضے کے لیے کوشش کی تھی اور وہ خود بھی اس معاملے کو آگے بڑھاتے رہے۔ نومبر 2023 میں بھیجی گئی قانونی نوٹس کا کوئی جواب نہ ملنے پر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یہ زمین 2006 میں درخواست گزاروں کے ایک رشتہ دار نے عطیہ کی تھی اور کیس تاخیر کا شکار ہے۔
عدالت نے پایا کہ انتظامیہ اس مبینہ عطیہ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز یا ریونیو ریکارڈ پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے کہا کہ "عطیہ کا دعویٰ ثبوت کا متقاضی ہوتا ہے، محض زمین کے مالک کی خاموشی کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ حکومت غیر ثابت شدہ دعووں کی بنیاد پر اپنے قبضے میں موجود زمین کے معاوضے سے انکار نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں عدالت نے واضح کیا کہ ریاست نہ تو قانونی ایکوزیشن کے بغیر نجی زمین پر قبضہ کر سکتی ہے اور نہ ہی معاوضہ دیے بغیر اسے استعمال کر سکتی ہے۔ عطیہ کے دعوے کے لیے معتبر ثبوت ضروری ہے، تاخیر کی بنیاد پر ایسے دعووں کو رد نہیں کیا جا سکتا جہاں ریاست غیر قانونی طور پر زمین پر قابض ہو، اور حکومت شہریوں کی زمین پر مخالفانہ قبضے (adverse possession) کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی۔
عدالت نے سپریم کورٹ کے کیس "ودیا دیوی بنام ریاست ہماچل پردیش" کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حق ملکیت آئین کے آرٹیکل 300A کے تحت ایک آئینی اور انسانی حق ہے۔
عدالت نے زور دیا کہ کسی شہری کو قانونی طریقہ کار کے بغیر اس کی ملکیت سے محروم کرنا اس حق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ زمین مالکان کو برسوں تک زمین کے ایک قطعہ سے بغیر معاوضہ محروم رکھا گیا، جسے صرف اس بنیاد پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے پہلے عدالت سے رجوع نہیں کیا۔
عدالت نے کہا کہ "کسی بھی شخص کو اس کی زمین سے نہ تو ایکوزیشن کے بغیر محروم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی معاوضہ سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔" اور یہ بھی کہ تاخیر سے کیے گئے دعوے بھی قابل سماعت ہیں اگر ناانصافی جاری ہو۔
عرضی منظور کرتے ہوئے عدالت نے محکمہ اسکولی تعلیم کو ہدایت دی کہ وہ "اراضی حصول ایکٹ 2013" کے تحت زمین کی ایکوزیشن کا عمل شروع کرے، فیصلے کی وصولی کے چار ہفتوں کے اندر اسے مکمل کرے اور درخواست گزاروں کو جلد از جلد معاوضہ ادا کرے۔
یہ بھی پڑھیں: