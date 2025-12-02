ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوئی بھی نجی اسکول کتابوں کا اضافی بوجھ طلباء پر نہیں ڈال سکتا: ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن
ڈائریکٹراسکول ایجوکیشن نے کہاکہ حکومت کے ہدایات کے مطابق نجی اسکولوں کو اول تا دسویں جماعت این سی آرٹی کی تجویز شدہ کتابیں پڑھانی ہیں۔
سرینگر( پرویز الدین ): ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کہا کہ جو بھی نجی اسکولس حکومتی احکامات یا قواعد و ضوابط کی پاسداری عمل میں نہیں لائیں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی حتی کہ ان کی رجشٹریشن بھی منسوخ کی جا سکتا ہے۔ ایسے میں سرکار کی واضع ہدایات ہیں کہ تمام اسکولوں میں بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی تجویز کردہ کتابیں ہی پڑھائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نجی اسکول طلباء پر کتابوں کا غیر ضروری بوجھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ وہیں حکومت سرکاری اسکول کی معیار تعلیم اور بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے کام کررہی ہے اور آئندہ وقت میں یہ تبدیلی زمینی سطح پر دیکھنے کو ملے گی۔
ان باتوں کا اظہار ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کے واضح ہدایات ہیں کہ تمام نجی اسکولوں کو اول سے دسویں جماعت تک این سی آر ٹی کی تجویز شدہ کتابیں ہی استمعال کرنی ہیں اور اگر نجی اسکولو ان کتابوں کے علاوہ دیگر کتابیں اور وہ بھی غیر ضروری ہوں تو محکمہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے نجی اسکولوں کو متنبہ کیا ہے کہ کتابوں ، ماہانہ اور سالانہ فیس میں اضافے کے بوجھ سے والدین کو تنگ طلب کرنے سے پرہیز کریں ورنہ بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کی رجشٹریشن تک منسوخ کی جاسکتی ہے۔
نجی اسکولس کی پبلیشر کی کتابیں
نجی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی پبلیشرز کی کتابوں کے بے تحاشا اضافے پر انہوں نے کہا اگر والدین ڈائیریکیوریٹ اسکول ایجوکیشن کی نوٹس میں اس قسم کی شکایت تحریری طور لاتے ہیں تو اس پر محکمہ بنا وقت ضائع کئےکارروائی عمل میں لائے گا۔ ڈائریکٹر اسکولول ایجوکشن نصیر احمد وانی نے کہا کہ حکومت نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہے جو کہ نجی اسکولوں میں پرائیوٹ پبلیشرز کے کتابوں کے معیار اور مواد کی جانچ کرے گی۔تاکہ آئندہ والدین اور بچوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے کہا کہ نیا تعلیم سیشن شروع ہوتے ہی والدین کی جانب سے کتابوں کے معیار ،ان کی قیمت،فیس اور یونیفارم وغیرہ جیسی مختلف شکایات موصول ہوتی ہیں۔ ایسے میں سرکار نے اس مرتبہ ان شکایات کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے اور ضلعی سطح پر چیف ایجوکیشن افسران کی قیادت میں کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، جو کہ نجی اسکولوں میں موصول شکایات کی جانچ پڑتال کر کے ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لاتی ہیں اور اب تک چند اسکولوں کے خلاف ضابطے کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ جو کہ خلاف ورزی کے مرتکب پائے گے اور اس طرح کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔
چند نجی اسکولوں پر شکنجہ کسنا کیا کافی ہے
اس سوال کے جواب میں نصیر احمد نے اعتراف کیا کہ یہ کافی نہیں ہے ۔البتہ ضلع سطح سے لے کر زونل سطح پر ہماری ٹیمیں متحرک ہیں۔ عوام خاص کر والدین سے کہا گیا ہے کہ جہاں بھی اور جس کسی بھی اسکول کے خلاف شکایت ہو وہ ان زونل سطح کے آفیسر سے رابطہ قائم کر کے اپنی شکایات کو درج کروا سکتے ہیں اور وہ زمینی سطح پر اپنی شکایت کا ازالہ دیکھے گے۔
کیا سرکاری اسکولوں کی ریشنلائزیشن حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں
ایک سوال کے جواب میں ڈائریکڑ اسکول ایجوکیشن نے کہا سرکاری اسکولوں کی ریشنلائزیشن حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ایسے میں سرمائی تعطیلات کے دوران ہم کشمیر صوبے کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء کے تفاوت کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ایسے میں آئندہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ اور طلباء کی تعداد میں تفاوت کو دور کیا جارہا ہے۔ وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سرکاری اسکولوں نجی عمارات یا بوسیدہ عمارات میں چل رہے ہیں ان مذکورہ اسکولوں کو بھی مرحلہ وار سرکاری عمارات میں منتقل کیا جارہا ہے ۔تاہم کہیں پر اراضی اور کہیں پر دیگر معاملات درپیش ہیں جن کو دور کرتے ہوئے مرحلہ وار بنیاد پر منتقلی عمل میں لائی جارہی ہیں۔
سرکاری اسکول میں تعلیمی معیار اور انفراسٹرکچر
تعلیمی معیار اور انفراسٹرکچر کے اعتبار سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کا معیار بڑھانے پر بھی حکومت اس وقت کوشاں ہیں ۔تعلیمی معیار کے علاوہ سرکاری اسکولوں میں طلباء کی بہتر سہولیات کے لیے بھی کام کیا جارہا ہے۔ایسے میں حکومتی سطح پر سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر بنانے کے لیے توجہ مرکوز کی جارہی ہے اور آئند وقت میں زمینی سطح پر مثبت تنائج دیکھنے کو ملے گے۔