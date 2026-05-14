دنیا کی کوئی طاقت منشیات فروشوں کو قانون سے نہیں بچا سکتی، منوج سنہا
منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، محنت اور لگن کو اپنائیں۔
Published : May 14, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 5:20 PM IST
شوپیان : (شاہد ٹاک) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی آئندہ بھی جاری رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں قانون کے شکنجے سے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشرے سے منشیات جیسی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے تاکہ نوجوان نسل کو محفوظ اور بہتر مستقبل فراہم کیا جا سکے۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وزیرِ کھیل ستیش شرما کے ہمراہ ضلع شوپیان میں انڈور اسٹیڈیم میں جنوبی کشمیر والی بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا ۔ اس موقع پر نوجوانوں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد موجود تھی جبکہ تقریب میں زبردست جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔
تقریب میں سیکریٹری اسپورٹس کونسل نزہت گل، ایم ایل اے شوپیان شبیر کُلے، ڈپٹی کمشنر شوپیان شیشیر گپتا سمیت دیگر اعلیٰ افسران، کھیلوں کے منتظمین، مقامی معززین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور اگر انہیں بہتر رہنمائی، جدید سہولیات اور مناسب مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط، محنت اور لگن کو اپنائیں۔
انہوں نے کہا کہ کھیل نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور حکومت کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جموں و کشمیر میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے مواقع میسر آسکیں۔
منوج سنہا نے منشیات کے مسئلے پر سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش اور ان کے حمایتی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔
اس موقع پر وزیر کھیل ستیش شرما نے اپنے خطاب میں کہا کہ پڑوسی ممالک ہمیشہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تاہم جموں و کشمیر کے عوام ہمیشہ ملک کی یکجہتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کھیل، تعلیم، ترقی اور قوم کی تعمیر سمیت ہر شعبے میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔
ستیش شرما نے کہا کہ خطے کے نوجوان بے مثال ٹیلنٹ اور صلاحیت رکھتے ہیں اور حکومت انہیں بہتر مواقع، جدید انفراسٹرکچر اور ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ وہ اعلیٰ سطح پر اپنی شناخت قائم کر سکیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کی تلقین بھی کی۔
تقریب کے دوران جنوبی کشمیر والی بال ٹورنامنٹ کے آغاز پر کھلاڑیوں اور شائقین میں خاصا جوش و خروش دیکھا گیا جبکہ مقامی لوگوں نے شوپیان میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور انڈور اسٹیڈیم کے قیام کو خوش آئند قرار دیا۔