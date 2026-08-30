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"کوئی بھی کھلاڑی اکیلا بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، ہر کامیابی کے پیچھے پورا نظام ہوتا ہے": ایل جی سنہا
ایل جی نے جموں کشمیر کے نوجوانوں کی سراہنا کرتے ہوئے سائنسی تربیت، ادارہ جاتی تعاون اور کھیلوں میں عوامی شمولیت پر زور دیا۔
Published : August 30, 2026 at 5:40 PM IST
سرینگر : مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدہانی سرینگر میں آج جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتہ کے روز جموں و کشمیر کے نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے کھیلوں کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے سائنسی تربیت، ادارہ جاتی تعاون اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔
تفصیلات کے مطابق، ایس کے یو اے ایس ٹی کشمیر کے شالیمار کنونشن سینٹر میں قومی یومِ کھیل کی میگا تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے سنہا نے جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو مبارکباد دی اور کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں کو سراہا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کھلاڑیوں کو مختلف کھیلوں میں سائنسی اور تکنیکی معلومات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ وہ اعلیٰ ترین سطح پر مقابلہ کر سکیں۔
سنہا نے کہا، "کوئی بھی کھلاڑی اکیلا بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے پیچھے ایک پورا ادارہ ہوتا ہے۔" انہوں نے کھلاڑی کی کامیابی کے سفر میں کوچز، کھیلوں کے ماہرین، اداروں اور مقامی برادریوں کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی اور ان کی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں مقامی شہریوں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کے کردار کو بھی تسلیم کیا۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں نے بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ کھیلوں کے میدان میں تیزی سے اپنی موجودگی درج کرا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے اور ایسے کھلاڑی تیار کرنے کے لیے مسلسل کوششیں، مناسب تربیت اور تمام متعلقہ فریقین کا مربوط تعاون ضروری ہے جو جموں و کشمیر اور ملک کے لیے اعزاز کا باعث بن سکیں۔
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قومی یومِ کھیل کی تقریبات میں کھلاڑیوں، کوچز، افسران، نوجوانوں اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔ یہ دن ہاکی کے عظیم کھلاڑی میجر دھیان چند کی یومِ پیدائش کی مناسبت سے منایا گیا اور کھیلوں و صحت مند طرزِ زندگی کے جذبے کو اجاگر کیا گیا۔