ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں شراب کی نئی دکانیں کھولنے کا کوئی منصوبہ نہیں: حکومت
حکومت نے گذشتہ دو مالی برسوں کے دوران موجودہ وائن شاپس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تفصیلات بھی ایوان میں پیش کیں۔
Published : February 8, 2026 at 12:26 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) حکومت جموں و کشمیر نے اسمبلی میں کہا کہ مالی سال 2026–27 کے دوران یونین ٹیریٹری میں نئی شراب کی دوکانیں کھولنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ یہ بات حکومت نے نیشنل کانفرنس کے رکنِ اسمبلی ارجن سنگھ راجو کے ایک تحریری سوال کے جواب میں ایوان کو بتائی۔
محکمۂ خزانہ کی جانب سے دی گئی تحریری وضاحت میں کہا گیا کہ آئندہ مالی سال کے لیے کسی بھی نئی شراب لائسنس جاری کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت نے گذشتہ دو مالی برسوں کے دوران موجودہ وائن شاپس سے حاصل ہونے والی ضلع وار آمدنی کی تفصیلات بھی ایوان میں پیش کیں جن میں محصولات میں مسلسل اضافہ درج کیا گیا ہے۔
حکومت نے مزید کہا کہ تمام لائسنس ایکسائز ایکٹ 1958 اور وقتاً فوقتاً نافذ کی جانے والی ایکسائز پالیسیوں کے تحت صرف جموں و کشمیر کے ڈومیسائل رکھنے والوں کو ہی جاری کیے جاتے ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں ضلع میں سال 2023–24 کے دوران 48,350.15 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی جو 2024–25 میں بڑھ کر 50,913.93 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ اودھم پور میں یہ آمدنی 11,322 لاکھ سے بڑھ کر 12,061.50 لاکھ روپے ریکارڈ کی گئی جب کہ ریاسی میں 3,371 لاکھ سے 3,450.50 لاکھ روپے تک اضافہ ہوا۔
کٹھوعہ ضلع میں 2023–24 کے دوران 10,653 لاکھ اور 2024–25 میں 11,272 لاکھ روپے کی آمدنی درج کی گئی، جب کہ سانبہ میں یہ آمدنی 9,138.06 لاکھ سے بڑھ کر 9,740.15 لاکھ روپے رہی۔ ڈوڈہ میں 2,353.61 لاکھ سے 2,448.17 لاکھ روپے، کشتواڑ میں 1,681.90 لاکھ سے بڑھ کر 1,887.59 لاکھ روپے حاصل ہوئے۔
رام بن میں محصولات 2,299.95 لاکھ سے بڑھ کر 2,476.70 لاکھ روپے رہے، راجوری میں 4,806.19 لاکھ سے 5,336.96 لاکھ روپے اور پونچھ میں 1,497.78 لاکھ سے بڑھ کر 1,768.92 لاکھ روپے ریکارڈ کیے گئے۔
کشمیر ڈویژن میں سرینگر نے 2023–24 میں 5,489.67 لاکھ روپے کی آمدنی حاصل کی جو 2024–25 میں بڑھ کر 6,557.66 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ گاندربل میں 223.45 لاکھ سے بڑھ کر 319.69 لاکھ روپے، بارہمولہ میں 872.23 لاکھ سے 1,139.84 لاکھ روپے، کپواڑہ میں 415.66 لاکھ سے 442.96 لاکھ روپے اور اننت ناگ میں 1,403.50 لاکھ سے بڑھ کر 1,999.50 لاکھ روپے کی آمدنی درج کی گئی۔
مزید پڑھیں:
کشمیر میں شراب فروشی پر میرواعظ نے کیا حکومت کو خبردار، احتجاج کا دیا عندیہ
لوک سبھا میں انجینئر رشید نے جموں کشمیر کو نشہ سے پاک بنانے کا مطالبہ کیا