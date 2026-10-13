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جموں کشمیر وقف بورڈ نے خطبات کے یکساں موضوع کی تجویز سے کیا براءت کا اعلان
جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیرپرسن درخشاں اندرابی نے کہا کہ جمعہ کے خطبات کے موضوعات علما خود طے کریں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2026 at 5:54 PM IST
سرینگر: خطبے کے لیے یکساں موضوع کی تجویز پر سیاسی و مذہبی رہنماؤں کی مخالفت کے بعد جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن سید درخشاں اندرابی نے ان خبروں سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ سے منسلک مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے یکساں موضوعات لازمی قرار دینے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی علماء اور خطیب وقف بورڈ کی مداخلت کے بغیر اپنے خطبات کے موضوعات خود طے کرنے کے لیے آزاد ہیں۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اندرابی نے کہا کہ نہ تو انہیں اور نہ ہی وقف بورڈ کے کسی افسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں کو بتائیں کہ جمعہ کی نماز کے دوران انہیں کن موضوعات پر بات کرنی چاہیے۔ اندرابی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد معاشرے کے اہم مسائل، خاص طور پر نوجوانوں اور خاندانوں کو درپیش مشکلات پر گفتگو کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، نہ کہ تمام مساجد میں ایک ہی موضوع پر خطبہ دینا لازمی قرار دینا۔
VIDEO | Clarifying on the uniform Friday sermon, J&K Waqf Board chairperson Darakhshan Andrabi says, "Look, first of all, what we said here has been misrepresented. You have the footage from that day, and so does the entire media. The event was broadcast live. We had called all our religious leaders, the imams, for a meeting. During that meeting, we discussed social evils and social issues. We said that our Friday sermons should include discussions about religion as well as the common issues affecting society. This was the view expressed by all our scholars, preachers, imams and khatibs, because they are the ones who deliver the Friday sermons. We do not have any uneducated preachers. We have scholars and muftis who lead prayers and deliver sermons to hundreds of thousands of people. All of this was their opinion. They wanted these issues to be discussed at the grassroots level... Everyone agreed that our religion teaches us that the evils present among people who follow the faith, as well as the evils prevalent in society, can be addressed by following the path shown by religion... That was the entire issue. If they do not want this to happen, and now politicians have started expressing their opinions on the matter, it is similar to what happened when we made the Hazratbal shrine the number one shrine in South Asia, or when we undertook various other initiatives. We wanted a cancer hospital to be built here, but even when we pursued that initiative, our politicians took issue with it. But this is not that kind of matter. This concerns our scholars and our preachers. It is not easy to point fingers at them. This institution comes under the Waqf Board, and shrines and mosques also fall under the Waqf Board. It is our responsibility to give our preachers the respect they deserve and to respect our scholars, imams and khatibs. They want to eliminate social evils, and they will do so independently, in their own way. Now, if our politicians want social evils to remain unaddressed and continue spreading in society, that is their choice. But our preachers and scholars are wise enough not to remain silent about these issues. That is the point, isn't it? If our political groups do not want these matters to be discussed, then the preachers will deliver their sermons and will not speak about the evils present in society. Our sole objective that day was to encourage discussions about these social evils." #UniformFridaySermons #JammuandKashmir— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
وقف چیئرپرسن کے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جموں و کشمیر میں منشیات کے استعمال، ذہنی پریشانیوں اور نوجوانوں سے متعلق چیلنجز پر عوامی سطح پر اہم بحث ہو رہی ہے۔
قبل ازیں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے میڈیا میں گردش کر رہی ان خبروں پر گہری تشویش ظاہر کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جموں کشمیروقف بورڈ اپنے ماتحت سبھی مساجد میں خطبے کے یکساں موضوع پر غور کر رہا ہے۔ تاہم اس حوالہ سے عوامی اور لیڈران کا یکجا اور سخت رد عمل ظاہر کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی وقف چیئرپرسن نے خبروں کی تردید کرتے ہوئے 'منبر و محراب پر سرکاری پہرہ' کی تجویز کو غلط قرار دیا۔
منگل کو پریس کانفرنس کے دوران درخشاں اندرابی نے یکساں خطبات کو لازمی قرار دینے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا: ’’ (اس حوالہ سے)کوئی حکم نہیں ہے۔ کہیں بھی کوئی حکمنامہ نہیں ہے۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ خطبات کے موضوعات کا انتخاب آزاد مذہبی علما، خطیبوں اور مساجد میں خطاب کرنے والے مذہبی رہنماؤں کا اپنا اختیار ہے۔
انہوں نے کہا: "درخشاں اندرابی بھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی میرا کوئی افسر ایسا کوئی فیصلہ لے سکتا ہے۔ یہ آزاد علما، ہمارے خطیبوں اور واعظوں کا فیصلہ ہے کہ ہمیں معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔"
اندرابی نے کہا کہ مذہبی رہنما اپنے خطبات کے ذریعے منشیات کے استعمال، ذہنی صحت کے مسائل، خودکشی اور خاندانوں کو درپیش مشکلات سمیت مختلف سماجی مسائل کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ زیرِ بحث موضوعات معاشرے کی ضروریات اور کسی خاص وقت میں لوگوں کو درپیش مسائل کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اندرابی نے کہا: ’’اگر آج ہم منشیات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو منشیات پر بات کریں گے۔ اگر ہم بیٹیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اگر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس مسئلے پر بات کریں گے۔ اگر بچے خودکشی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ذہنی صدمہ کیوں ہے؟ اس بارے میں سب نے فیصلہ کیا ہے۔‘‘
وقف بورڈ کی چیئرپرسن نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مذہبی علما کو ان مسائل پر بات کرنے کی ترغیب دینا ہے جو معاشرے، خاص طور پر نوجوان نسل کو متاثر کر رہے ہیں۔
اندرابی نے کہا کہ مذہبی ادارے بھی اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سماجی ذمہ داریوں اور خاندانوں و برادریوں کو درپیش مسائل پر گفتگو کرکے ان چیلنجز سے نمٹنے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ اقدام کا مقصد مذہبی گفتگو پر پابندی لگانا یا تمام مساجد کے لیے خطبے کا ایک ہی موضوع مقرر کرنا نہیں ہے۔
اس اقدام کے مجوزہ ڈھانچے کی وضاحت کرتے ہوئے اندرابی نے کہا کہ ایک بنیادی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں مذہبی علما شامل ہوں گے، جبکہ وہ خود اس کمیٹی کی رکن نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا، ’’بنیادی کمیٹی کون بنائے گا؟ مذہبی رہنما۔‘‘
'مداخلت نہیں ہوگی'
اندرابی نے مزید کہا کہ وہ کوئی مذہبی استاد نہیں ہیں اور نہ ہی علما کے خطبات کے موضوعات یا ان کے انداز کا فیصلہ کریں گی۔ انہوں نے کہا، ’’ہمارے مذہبی علما جو چاہیں گے، اپنے طریقے سے کریں گے۔ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔‘‘
اندرابی نے کہا کہ مذہبی علما آزادانہ طور پر یہ طے کریں گے کہ وہ اپنے نمازیوں اور سامعین سے متعلق مسائل کو کس انداز میں اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سماجی مسائل سے نمٹنے میں مذہبی علما کے کردار کا موازنہ مختلف شعبوں سے وابستہ ماہرین کی خدمات سے کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر، انجینئر اور اساتذہ اپنے اپنے شعبوں میں کام کرکے معاشرے کی خدمت کرتے ہیں۔
ان کے مطابق، اسی طرح مذہبی علما بھی اپنے علم اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے سماجی مسائل سے نمٹنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کا مقصد سماجی برائیوں کے خلاف کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، نہ کہ مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا۔
وقف بورڈ کی چیئرپرسن نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس بیان پر بھی ردعمل ظاہر کیا، جس میں انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام لگایا تھا۔
بی جے پی کے ساتھ وابستگی پر فخر
اس الزام پر سوال اٹھاتے ہوئے اندرابی نے پوچھا کہ بی جے پی نے کہاں مداخلت کی ہے۔ انہوں نے وقف بورڈ کی سربراہی کے دوران اس کے کام کا دفاع بھی کیا۔ اندرابی نے کہا، ’’بی جے پی نے کہاں مداخلت کی؟ اگر میں بی جے پی کی رہنما ہوں تو مجھے اس پر فخر ہے۔ آج مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ میں بی جے پی سے تعلق رکھتی ہوں۔‘‘
انہوں نے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ عوام کو نچلی سطح پر درپیش مسائل پر توجہ دیں اور سماجی مشکلات کو حل کرنے کے مقصد سے شروع کیے جانے والے اقدامات کی مخالفت کرنے کے بجائے ان مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کریں۔
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