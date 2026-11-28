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وندے ماترم پڑھنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جانا چاہئے، ڈاکٹر ہربخش سنگھ
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نےسپریم کورٹ کی رولنگ کا حوالہ دیتے ہوئےکہا کہ کسی بھی شخص کو وندے ماترم پڑھنے کےلیے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔
Published : November 28, 2026 at 8:20 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) قومی گیت وندے ماترم کو لے کر جموں و کشمیر میں جاری بحث اور تنازعہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اپنی پارٹی کے ترجمان اور سابق ڈی ڈی سی ممبر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد اور نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی شخص کو ایسے الفاظ ادا کرنے یا کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے جس سے اس کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں۔
ترال میں آج ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ ہندوستان کی بنیاد سیکولر اقدار، مذہبی رواداری اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان باہمی احترام پر قائم ہے۔ ایسے میں ہر شہری کے مذہبی عقائد اور جذبات کا احترام کرنا تمام طبقات کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہر فرد کے لیے اس کا مذہب اور اس کے بنیادی عقائد اولین ترجیح رکھتے ہیں۔ کسی بھی شہری کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی مخصوص مذہبی یا نظریاتی عمل اپر مجبور کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی اور رضامندی سے وندے ماترم پڑھتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تاہم جو شخص اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر اسے پڑھنے سے گریز کرنا چاہتا ہے، اس کے فیصلے کا بھی احترام کیا جانا چاہیے۔
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے اس معاملے میں سپریم کورٹ کی رولنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کو وندے ماترم پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ ملک کی سالمیت، قومی یکجہتی اور حب الوطنی کو مذہبی عقائد کے ساتھ متصادم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے معاشرے میں بھائی چارے اور ہم آہنگی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذاہب اور برادریوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنے کا موقع دیا جائے۔ کسی بھی معاملے کو زبردستی یا دباؤ کے ذریعے حل کرنے کے بجائے باہمی افہام و تفہیم اور رواداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔
واضح رہے کہ گزشتہ دنوں سری نگر میں جموں و کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں قومی گیت وندے ماترم کی مکمل چھ بندوں پر مشتمل پیشکش کے بعد کشمیر میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو سمیت متعدد اہم شخصیات اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ تقریب کے دوران متعدد علماء کو وندے ماترم کی ادائیگی کے وقت کھڑے دیکھا گیا، جس کے بعد مختلف مذہبی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے اس معاملے پر ردعمل سامنے آیا۔
بعد ازاں بعض علماء نے اس تقریب میں وندے ماترم کے دوران کھڑے ہونے پر افسوس کا اظہار بھی کیا، جبکہ متحدہ مجلس علماء نے اس معاملے پر اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے مذہبی آزادی اور اسلامی عقائد کے احترام پر زور دیا۔
دوسری جانب اس معاملے پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایسے حالات میں ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے تمام حلقوں سے اپیل کی ہے کہ اس بحث کو مزید طول دینے کے بجائے یہیں ختم کیا جائے اور ہر شہری کے مذہبی جذبات، عقائد اور انفرادی آزادی کا احترام کیا جائے تاکہ معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رہ سکے۔