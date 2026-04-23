جموں و کشمیر میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی وافر دستیابی، عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں: آئی او سی ایل
پی آئی بی جموں کے مطابق حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے کے لیے کئی پیشگی اقدامات کیے ہیں۔
Published : April 23, 2026 at 7:22 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) پریس انفارمیشن بیورو جموں نے آج مغربی ایشیا کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر جموں و کشمیر میں ایندھن اور ایل پی جی کی فراہمی کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ خطے میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی سپلائی مکمل طور پر معمول کے مطابق ہے اور کسی قسم کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔
اس موقعے پر ڈائریکٹر پریس انفارمیشن بیرو جموں نہا جلالی نے بتایا کہ حکومت ہند نے ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے کے لیے کئی پیشگی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی میں 30 سے زائد بین وزارتی اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں تاکہ ایندھن، ایل پی جی اور کھاد کی سپلائی کی صورت حال پر مسلسل نظر رکھی جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے مصدقہ معلومات حاصل کریں اور افواہوں سے گریز کریں۔
پریس کانفرنس کے دوران انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ (IOCL) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر و اسٹیٹ ہیڈ اشوتوش گپتا نے میڈیا کو بتایا کہ جموں و کشمیر اور لداخ میں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے۔ جب کہ ایل پی جی کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئل ریفائنریز بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے زیادہ صلاحیت پر کام کر رہی ہیں تاکہ کسی قسم کی قلت پیدا نہ ہو۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ملک میں مجموعی طور پر ایل پی جی کی سپلائی میں 25 سے 30 فیصد کمی کے باوجود جموں و کشمیر میں کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی اوسط کا 70 فیصد برقرار رکھی گئی ہے۔ روزانہ تقریباً 1958 سلنڈرز کی فراہمی جاری ہے، جس سے ہوٹلوں، صنعتوں اور دیگر اداروں کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔
اشوتوش گپتا نے یقین دلایا کہ خطے میں ایل پی جی کی دستیابی کے حوالے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی سطح پر ایل پی جی کی پیداوار میں بھی 25 سے 30 فیصد اضافہ کیا گیا ہے تاکہ سپلائی لائن مزید مضبوط ہو سکے۔ انہوں نے غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف سخت کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 9,128 چھاپے مارے گئے، 181 اچانک معائنے کیے گئے، 295 سلنڈرز ضبط کیے گئے اور تین ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
گپتا نے بتایا کہ ایل پی جی کی بکنگ اب او ٹی پی نظام کے تحت کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے 92 فیصد بکنگ ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مہاجر مزدوروں کے لیے پانچ کلو کے فری ٹریڈ ایل پی جی سلنڈرز کی فراہمی کے لیے 55 کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند نے حساس طبقات کی مدد کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں، جن میں پانچ کلو ایل پی جی سلنڈرز کی فراہمی میں اضافہ شامل ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور ہوٹلوں میں ایل پی جی کی طلب 20 فیصد سے بڑھ کر 70 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔
پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جموں و کشمیر میں موٹر اسپرٹ (پیٹرول) اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کے ذخائر بھی مکمل طور پر معمول کے مطابق ہیں اور تمام ڈپو اور پٹرول پمپس پر مناسب مقدار میں اسٹاک دستیاب ہے۔
