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سرکاری نوکری کا انتظار نہیں، خود روزگاری کا انتخاب، پلوامہ کے دو نوجوانوں نے ورمی کمپوسٹ سےکامیابی کی نئی مثال قائم کر دی
اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے روایتی سرکاری ملازمت کے انتظار کے بجائے زراعت سے وابستہ ایک جدید اور ماحول دوست شعبے کا انتخاب کیا
Published : July 10, 2026 at 5:11 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق):جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے نوجوانوں میں سرکاری ملازمتوں کے بجائے خود روزگاری اور کاروباری سرگرمیوں کی جانب بڑھتا ہوا رجحان ایک مثبت تبدیلی کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اسی تبدیلی کی دو نمایاں مثالیں وصورہ پلوامہ کے شوکت احمد بٹ اور لریبل کاکاپورہ کے ہارون رشید ہیں، جنہوں نے جدید ورمی کمپوسٹ یونٹس قائم کر کے نہ صرف اپنے لیے باعزت ذریعہ معاش پیدا کیا بلکہ متعدد مقامی نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔
اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے روایتی سرکاری ملازمت کے انتظار کے بجائے زراعت سے وابستہ ایک جدید اور ماحول دوست شعبے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ورمی کمپوسٹ یونٹس قائم کیے، جہاں اعلیٰ معیار کی نامیاتی کھاد تیار کی جاتی ہے۔ یہ کھاد مقامی کسانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے کیونکہ اس کے استعمال سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ، فصلوں کی بہتر پیداوار اور کیمیائی کھادوں پر انحصار میں کمی آتی ہے۔
ان منصوبوں کی بدولت کئی مقامی نوجوانوں کو براہ راست اور بالواسطہ روزگار حاصل ہوا ہے۔ یونٹس میں مختلف مراحل پر مقامی افراد خدمات انجام دے رہے ہیں، جس سے دیہی معیشت کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ دونوں نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اگر نوجوانوں کو مناسب رہنمائی، سرکاری معاونت اور جدید تربیت فراہم کی جائے تو وہ نہ صرف خود کفیل بن سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔
ورمی کمپوسٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ نے ان منصوبوں کو معاشی طور پر بھی کامیاب بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے ماحول دوست زراعت کو فروغ دینے، نامیاتی کاشتکاری کو مضبوط بنانے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
مقامی لوگوں اور کسانوں نے شوکت احمد بٹ اور ہارون رشید کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے نوجوان معاشرے کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی کامیابی دیگر تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ سرکاری نوکری ہی کامیابی کا واحد راستہ نہیں بلکہ محنت، عزم، جدت اور کاروباری سوچ کے ذریعے بھی روشن مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔
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ماہرین کے مطابق اگر اس نوعیت کے منصوبوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی جاری رہی تو نہ صرف بے روزگاری میں نمایاں کمی آئے گی بلکہ جموں و کشمیر میں خود روزگاری، نامیاتی زراعت اور دیہی معیشت کو بھی نئی سمت ملے گی۔