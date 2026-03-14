بانڈی پورہ میں گیس سلنڈر کے لیے لمبی قطاریں، ایجنسیوں کی یقین دہانی، کہا ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں
ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز کے مطابق بانڈی پورہ میں کم از کم 15 دنوں کی طلب کو پورا ایل پی جی کا ذخیرہ ہے۔
Published : March 14, 2026 at 2:15 PM IST
بانڈی پورہ: ایران-اسرائیل تنازع کے بعد جاری کشیدگی سے پیدا ہونے والے خدشات کے بیچ جمعہ کی صبح بانڈی پورہ میں کئی ایل پی جی ڈسٹری بیوشن پوائنٹس پر لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں۔ دراصل عوام بڑی تعداد میں ایل پی جی کی ممکنہ قلت کے خوف سے اپنے گیس سلنڈروں کو دوبارہ بھرنے کے لیے پہنچ گئے۔
تاہم، مقامی ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز نے واضح کیا کہ بانڈی پورہ ضلع میں کھانا پکانے والی گیس کی کوئی کمی نہیں ہے اور لوگوں سے نہ گھبرانے کی اپیل کی۔ گیس ایجنسیوں کے عہدیداروں نے کہا کہ فی الحال ان کے پاس ایل پی جی سلنڈروں کا کافی ذخیرہ ہے اور کم از کم اگلے 15 دنوں کی طلب کو پورا کیا جاسکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 'تقسیم کے مراکز پر جو بھیڑ لگی ہے وہ زیادہ تر (ایل پی جی گیس کی قلت سے متعلق) افواہوں کی وجہ سے لگی ہے۔' واضح رہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے گیس اور تیل کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے مختلف ممالک میں گیس اور تیل کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔
ایک مقامی گیس ایجنسی کے اہلکار نے کہا کہ "ہم لوگوں سے نہ گھبرانے کی درخواست کرتے ہیں۔ کافی مقدار میں اسٹاک موجود ہے اور سپلائی چین معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ صارفین گیس کاؤنٹرز پر غیر ضروری ہجوم لگانے سے گریز کریں اور سرکاری بکنگ سسٹم کے ذریعے گھر سے سلنڈر بک کریں۔
عہدیداروں نے مزید کہا کہ ایک بار بکنگ ہونے کے بعد، سلنڈر براہ راست صارفین کی دہلیز پر پہنچائے جائیں گے، جس سے سہولت کو یقینی بنایا جائے گا اور ڈسٹری بیوشن پوائنٹس پر زیادہ ہجوم کو روکا جائے گا۔
اننت ناگ میں ایل پی جی سلنڈروں کے حصول کے لیے لوگوں کا ہجوم، قلت کے خدشات کے پیش نظر شہریوں میں تشویش
ملک بھر میں ایل پی جی کی فراہمی میں رکاوٹ، صارفین اور ریسٹورنٹس کو مشکلات
ہاسٹلز میں کھانا پکانے کے لیے گیس ندارد! چنئی میڈیکل کالج طلبہ سے کہا، 'کمرہ خالی کرو، گھر سے پڑھو'
رسوئی گیس کی نئی گائیڈ لائن: جموں میں مقررہ وقفہ نہ ہونے پر صارفین گیس سے محروم
ایران جنگ کا اثر: ضروری اشیاء ایکٹ ملک بھر میں نافذ، سخت ہدایات جاری۔ کالا بازاری کرنے والوں کو بھیجا جائے گا جیل