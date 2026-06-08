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آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے بعد 'کشمیر تنازع' نئی شکل میں داخل، آئی آئی ٹی گوہاٹی کی تحقیق
تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کشمیر صرف علاقائی تنازع نہیں رہا بلکہ ایک ڈیجیٹل اور معلوماتی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 8:11 PM IST
سرینگر: بھاجپا کی زیر قیادت مرکزی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت دفعہ 370ختم کیے جانے کے تقریباً سات برس بعد خطے کی صورتحال ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک نئی علمی تحقیق کے مطابق "کشمیر کا تنازع اب روایتی مسلح شورش یا صرف سرحد پار دہشت گردی تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، حکمرانی سے متعلق اختلافات اور معلوماتی جنگ پر مبنی ایک پیچیدہ جدوجہد کی شکل اختیار کر چکا ہے۔"
یہ تحقیقی مقالہ حال ہی میں بین الاقوامی جریدے (ڈسکاور گلوبل سوسائٹی ) Discover Global Society میں شائع ہوا ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ہمالیائی خطے کے تنازع کو اب صرف فوجی محاذ آرائی یا بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحد پار دہشت گردی کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا۔
تحقیق کے مصنف اور آئی آئی ٹی گوہاٹی کے شعبۂ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز سے وابستہ محقق ناصر احمد گنائی کے مطابق کشمیر کا تنازع اب ایک "ہائبرڈ میدانِ جنگ" میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں روایتی سیکورٹی چیلنجز کے ساتھ ساتھ سائبر سرگرمیاں، شناخت کی سیاست اور متضاد ڈیجیٹل بیانیے بھی شامل ہو گئے ہیں۔
انہوں نے لکھا کہ جدید تنازعات پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں اور اب روایتی بین الریاستی جنگوں کے بجائے اندرونی سیاسی اور سماجی عوامل زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
یہ تحقیق اگست 2019 کے بعد جموں و کشمیر کی صورتحال کا ایک جامع علمی جائزہ پیش کرتی ہے۔ سال 2019میں ہی وزیر اعظم نریندر مودی کی مرکزی حکومت نے آئین ہند کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرتے ہوئے مسلم اکثریتی جموں و کشمیر کی خصوصی نیم خودمختاری ختم کر نے کے ساتھ ساتھ اسے دو مرکزی زیر انتظام علاقوں (یونین ٹیریٹریز) میں تقسیم کیا گیا تھا۔ خطہ لداخ کو جموں کشمیر سے علیحدہ کرکے الگ یو ٹی بنا دی گئی تھی۔
تحقیق کے مطابق اگرچہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان علاقائی تنازع اب بھی ایک بنیادی عنصر ہے، تاہم اس دوران نئے اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ مقالے میں کہا گیا ہے کہ "تنازع اب مرکزی حکومت، مقامی سیاسی گروپوں اور کشمیری آبادی کی سیاسی سرگرمیوں اور مطالبات تک پھیل چکا ہے۔"
تحقیق میں کشمیر میں ملی ٹنٹسی کی جڑیں 1980 کی دہائی کے اواخر سے جوڑی گئی ہیں۔ مصنف کے مطابق "سیاسی بے چینی، حکمرانی کی کمزوریاں اور زیادہ سیاسی نمائندگی کے مطالبات نے اس رجحان کو تقویت دی۔ تحقیق میں مختلف عسکریت پسند تنظیموں، سرحد پار معاونت کے نیٹ ورکس اور کئی دہائیوں پر محیط تشدد کے ادوار کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔" تاہم محقق کا کہنا ہے کہ موجودہ کشمیر کو صرف مسلح تصادم کے تناظر میں سمجھنا ممکن نہیں۔
مطالعے کا ایک بڑا حصہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے کردار پر مرکوز ہے۔ تحقیق کے مطابق فیس بک، ایکس (سابقہ ٹوئٹر) اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم عوامی رائے سازی، سیاسی محرک کاری اور تنازع کی نوعیت کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
مقالے میں کہا گیا ہے کہ "سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ملی ٹنٹ پروپیگنڈے اور مختلف سیاسی بیانیوں کی تشہیر کے لیے مؤثر ذرائع بن چکے ہیں اور نوجوانوں کو متاثر کرنے میں بھی ان کا کردار اہم ہے۔"
تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے زمینی صورتحال کو بدل دیا ہے۔ بھارت اور پاکستان کی جانب سے ڈرونز سمیت جدید آلات کے استعمال نے علاقے کو مزید عسکری نوعیت کا بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں تصادم طویل اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔
'ہائبرڈ ٹنازع'
ناصر احمد گنائی کے مطابق میڈیا کا کردار بھی بدل چکا ہے اور اب یہ صرف حقائق کی رپورٹنگ تک محدود نہیں رہا بلکہ مختلف نظریاتی اور سیاسی بیانیوں کا میدان بن گیا ہے۔ مقالے میں "ہائبرڈ تنازع" کو 2019 کے بعد کی صورتحال کی ایک نمایاں خصوصیت قرار دیا گیا ہے۔ محقق کے مطابق جدید تنازعات میں روایتی فوجی طریقوں کے ساتھ سائبر آپریشنز، معلوماتی مہمات، غیر ریاستی عناصر اور ڈیجیٹل اثر و رسوخ کی حکمت عملیوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کشمیر اس رجحان کی ایک نمایاں مثال بن چکا ہے۔
تحقیق میں ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ڈرونز اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق ان ٹیکنالوجیز نے تنازع کی نوعیت اور دائرۂ اثر کو تبدیل کر دیا ہے۔
مقالے میں میڈیا اور معلوماتی نظام کے کردار پر بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ تحقیق کے مطابق میڈیا پلیٹ فارم اب ایسے میدان بن چکے ہیں جہاں مختلف فریق اپنے اپنے بیانیوں کے ذریعے عوامی رائے اور سیاسی مباحث پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔
شناخت کی سیاست
مطالعے میں شناخت کی سیاست اور سیاسی وابستگی کے سوالات کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ محقق کے مطابق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ثقافتی شناخت کے تحفظ، سیاسی خودمختاری اور آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق خدشات عوامی مباحث کا اہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔
تحقیق میں آئینی تبدیلیوں کے بعد انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، سیاسی سرگرمیوں پر عائد پابندیوں اور مقامی سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں سے متعلق رپورٹوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ مقالے کے مطابق شہری آزادیوں اور سیاسی حقوق سے متعلق بحث آج بھی خطے کے مستقبل کے حوالے سے مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔
مصنف کا کہنا ہے کہ شناخت کی سیاست جموں و کشمیر کے مستقبل کی سمت متعین کرنے والا ایک بنیادی عنصر بنی ہوئی ہے کیونکہ خطے کا تنازع مسلسل نئی شکلیں اختیار کر رہا ہے۔
عالمی توجہ
تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر کی تزویراتی اہمیت نے امریکہ، چین اور روس سمیت بڑی عالمی طاقتوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رکھی ہے۔ مقالے کے مطابق جموں و کشمیر کا تنازع گزشتہ سات دہائیوں سے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کا مرکزی موضوع رہا ہے، تاہم اب یہ جنوبی ایشیا میں جغرافیائی سیاست سے جڑا ایک عالمی معاملہ بھی بن چکا ہے۔
تحقیق کے مطابق خطے کی جغرافیائی اہمیت نے اسے نہ صرف بھارت اور پاکستان کے تعلقات بلکہ وسیع تر عالمی تزویراتی مفادات کا بھی مرکز بنا دیا ہے۔ تنازع کی بدلتی نوعیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ تحقیق میں امن کے امکانات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق دیرپا استحکام کے لیے علاقائی تعاون، فعال سول سوسائٹی، نوجوانوں کی شمولیت اور مختلف طبقات کے درمیان مکالمہ ضروری ہے۔
مطالعے کے اختتام پر کہا گیا ہے کہ "پائیدار امن کے لیے کثیر فریقی تعاون، جامع سیاسی مذاکرات اور تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں انسانی حقوق کا تحفظ ناگزیر ہے۔"
محقق کے مطابق کسی بھی مستقل حل کے لیے صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کافی نہیں ہوگی بلکہ جموں و کشمیر کے اندر موجود تمام متعلقہ فریقوں کو بھی اس عمل میں شامل کرنا ضروری ہوگا۔ تحقیق کا نتیجہ ہے کہ پائیدار امن اسی وقت ممکن ہے جب علاقائی تنازعات کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی کو متاثر کرنے والی سماجی، سیاسی اور معاشی شکایات کا بھی ازالہ کیا جائے۔
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