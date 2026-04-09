لائبرییری کھنڈر، تقریب غائب! 'یوم مہجور' پر شاعر کشمیر کا گاؤں خاموش کیوں؟
'یوم مہجور' کے موقع پر شاعر کشمیر غلام احمد مہجور کے آبائی گاؤں میتریگام میں کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کی گئی۔
Published : April 9, 2026 at 4:20 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر کے معروف شاعر غلام احمد مہجور کی یاد میں ہر سال 9 اپریل کو "یوم مہجور" منایا جاتا ہے، تاہم اس سال ان کے آبائی گاؤں میتریگام، پلوامہ میں کسی بھی قسم کی تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ انقلابی کشمیری شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جموں و کشمیر بھر میں سرکاری و نجی سطح پر مختلف تقاریب، ادبی نشستوں اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے تاہم امسال مہجور کے آبائی گاؤں میتریگام میں کسی سرکاری تقریب کا انعقاد نہ کیے جانے پر مقامی لوگ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں۔
دوسری جانب، ریاستی حکومت نے سنہ 2005 میں مہجور کے گھر کو اپنی تحویل میں لے کر وہاں لائبریری اور سیمینار ہال قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس مقصد کے تحت ایک لائبریری کی تعمیر بھی شروع کی گئی تھی تاکہ مہجور سمیت وادی کے دیگر شعراء کی کتب عام لوگوں اور طلبہ کے لیے دستیاب ہوں اور نئی نسل ان کی زندگی اور ادبی خدمات کا مطالعہ کر سکے۔ تاہم تقریباً دو دہائیاں گزر جانے کے باوجود یہ لائبریری مکمل نہیں ہو سکی اور موجودہ وقت میں عمارت خستہ حالی کی شکار ہے۔
ادھر، میتریگام میں 'یوم مہجور' کے حوالہ سے کوئی تقریب منعقد نہ کیے جانے سے ناراض غلام حسن ملک نامی ایک مقامی بزرگ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "مہجور کے یوم پیداش اور یوم وفات کے مواقع پر یہاں تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا جا تا تھا، تاہم اب حکومت و انتظامیہ کی جانب سے مہجور کے آبائی علاقے میں ہی کوئی تقریب منعقد نہ کرنا انتہائی تشویشناک امر ہے۔"
ای ٹی وی بھار ت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے جموں و کشمیر حکومت کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ پر بھی "علاقے کو نظر انداز" کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ "مہجور کے آبائی گھر کو حکومت نے تحویل میں لیتے وقت جو عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ دہائیوں بعد بھی پورے نہیں ہوئے، عمارت خستہ حال ہے اور اب یوم مہجور کی نسبت سے تقریب بھی منعقد نہیں کی جا رہی۔"
مہجور کا مختصر تعارف
غلام احمد پیرزادہ جو 'مہجور' کے نام سے زیادہ معروف ہے، 11 اگست 1887 کو جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے میتریگام نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور اپنی 'انقلابی کشمیری شاعری' کی بدولت غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ سنہ 1915 میں انہوں نے اردو شاعری کو ترک کرکے مکمل طور پر کشمیری شاعری پر توجہ مرکوز کی۔
مہجور کشمیر کے اُن چند شعراء میں سے ہیں جن شاعری کود ان کے دور حیات میں بھی مقبول عام ہوئی۔ مہجور کی نظمیں اور غزلیں اس قدر زبان زد عام ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات سے لیکر تہواروں حتی کہ کھیتوں میں کام کرتے وقت بھی گنگنائی جاتی ہیں۔
مہجور کی شاعری دو اہم مجموعوں "پیامِ مہجور" اور "کلامِ مہجور" کی صورت میں شائع ہوئی ہیں۔ "کلامِ مہجور" 11 جلدوں میں جبکہ "پیامِ مہجور" کی 6 جلدیں منظرِ عام پر آ چکی ہیں۔ ان کے بعض شعری تخلیق کا اردو اور انگریزی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔
