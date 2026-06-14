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این سی حکومت جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے: سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی
پارٹی کے جموں کشمیر انجارج وویک بالی نے اعلان کی کہ انکی پارٹی آئندہ یو ایل بی اور پنچایت انتخابات میں حصہ لے گی۔
Published : June 14, 2026 at 5:15 PM IST
بارہمولہ: شمالی کشمیر کے سوپور میں سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی نے اتوار کو ڈگر پورہ، سوپور میں ایک ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں سینکڑوں کارکنوں اور مقامی باشندوں کی شرکت دیکھی گئی جنہوں نے بڑے جوش و خروش اور حمایت کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔
کنونشن کی صدارت ایس بی ایس پی کے ریاستی صدر وویک بالی نے کی۔ ان کے ساتھ سیاسی مشیر دلاور سنگھ، شمالی کشمیر کے انچارج وجاہت رانا، ڈاکٹر فردوس احمد وانی، ضلع صدر کپواڑہ، سرینگر کے ضلع یوتھ صدر بلال احمد، فیاض احمد میر، محمد رمضان، عبدالاحد، بشیر میر، اور کئی دیگر پارٹی رہنما اور کارکنان موجود تھے۔
کنونشن کے دوران مقامی باشندوں نے مختلف عوامی مسائل اٹھائے جن میں پانی کی قلت، سڑک کے ناقص کنیکٹیوٹی، بجلی سے متعلق مسائل اور دیگر شہری خدشات جو ڈگر پورہ اور متصل علاقوں کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وویک بالی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی تمام حقیقی شکایات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام اور اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے خاص طور پر مکینوں کو یقین دلایا کہ پانی کی کمی کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔
تقریب کے موقعے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بالی نے کہا کہ کنونشن میں لوگوں کی زبردست شرکت ایس بی ایس پی میں ان کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ورکرز کنونشن میں علاقے کے سینکڑوں لوگوں کی شرکت دیکھی گئی جو نظر انداز اور نظر انداز محسوس کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایس بی ایس پی واحد جماعت ہے جو ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مخلصانہ طور پر کام کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی شکایات کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔
بالی نے نیشنل کانفرنس (این سی) زیرقیادت حکومت پر بھی تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ اسمبلی انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے کئی وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے اور دیگر فلاحی اقدامات جیسے وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حکومت نے اپنی یقین دہانیوں پر عمل نہیں کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت عوامی شکایات کو مؤثر طریقے سے دور کرنے میں ناکام رہی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کام نہیں کر رہی۔
ریاست کا درجہ بحال کرنے کے نیشنل کانفرنس کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے بالی نے کہا کہ پارٹی آرٹیکل 370 کی بحالی پر پیش رفت حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد اب ریاستی مسئلہ پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد عوام کی توجہ نا مکمل وعدوں اور حکمرانی سے متعلق مسائل سے ہٹانا ہے۔
نچلی سطح کی سیاست سے پارٹی کی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے، بالی نے اعلان کیا کہ ایس بی ایس پی آنے والے اربن لوکل باڈیز (یو ایل بی) اور پنچایتی انتخابات میں فعال طور پر حصہ لے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پارٹی ڈگر پورہ سمیت کئی علاقوں میں کامیابی حاصل کرے گی۔
کنونشن کا اختتام پارٹی کارکنوں کی جانب سے تنظیم کو نچلی سطح پر مضبوط بنانے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ہوا۔
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