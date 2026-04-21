ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملے میں کسی کشمیری کا ہاتھ نہیں تھا، رفیق احمد نایک
رفیق احمد نایک نے کہا کہ پہلگام حملہ کشمیریت اور کشمیریوں کے اقتصادیات پر ایک گہرا حملہ تھا۔
Published : April 21, 2026 at 10:19 PM IST
پلوامہ: (شبیر بھٹ) پہلگام حملے کی برسی پر جہاں وادی بھر میں سیکورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے وہیں پی ڈی پی لیڈر و ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے کہا کہ پہلگام حملہ کشمیریت اور کشمیریوں کے اقتصادیات پر ایک گہرا حملہ تھا جس نے کشمیریوں کو بڑی حد تک نقصان پہنچایا۔ نایک آج اپنی رہایش گاہ واقع ترال میں اپنے والد مرحوم علی محمد نایک کی نویں برسی کے موقع پر میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے۔
رفیق احمد نایک کا کہنا تھا کہ وہ بلا تردد کہ سکتے ہیں کہ پہلگام حملے میں کشمیری ملوث نہیں تھے۔ کون تھے کہاں سے آئے وہ ایک الگ بحث ہے۔ رفیقِ احمد نایک نے بتایا کہ جہاں پہلگام حملے کی برسی پر سیکورٹی ہائی الرٹ پر رکھنے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہیں گزشتہ دنوں جب وہ جموں سے گھر آرہے تھے تو انہوں نے قومی شاہراہ پر دیکھا کہ سیاح مختلف مقامات پر تصویریں قید کر رہے تھے۔
رفیق احمد نایک کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے کئی مقامات پر سیکورٹی کے اہلکار نظر ہی نہیں آرہے تھے۔ جس طرف وزارت داخلہ اور سرکار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ پر امید ہیں کہ مستقبل قریب میں یہاں سیاحت کو فروغ ملے گا اور رفتہ رفتہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے والد مرحوم علی محمد نایک کے نقش وقدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔