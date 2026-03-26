جے کے سیمنٹ فیکٹری کیس: 51یومیہ مزدوروں کی اپیل خارج
ہائی کورٹ نے کھریو سیمنٹ پلانٹ بندش کے بعد 51 مزدوروں کی برطرفی کو قانونی قرار دیتے ہوئے یومیہ مزدوروں کی اپیل مسترد کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 26, 2026 at 7:38 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر ایند لداخ نے جے اینڈ کے سیمنٹس لمیٹڈ کے 51 سابق یومیہ مزدوروں کی اپیل مسترد کرتے ہوئے کھریو سیمنٹ فیکٹری کی بندش کے بعد ان ڈیلی ویجرز کی برطرفی کو درست قرار دیا ہے۔
آٹھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس سندھو شرما اور جسٹس شہزاد عظیم پر مشتمل بنچ نے کہا کہ مزدوروں کو ملازمت جاری رکھنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں تھا کیونکہ ان کی بھرتی عارضی بنیادوں پر ہوئی تھی اور باقاعدہ طریقہ کار کے تحت نہیں۔ یہ کیس "غلام نبی بٹ و دیگر بنام ریاست جموں و کشمیر و دیگر" کے نام سے تھا، جس میں 2021 کے ایک فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں پہلے ہی مزدوروں کی درخواست خارج کی گئی تھی۔
درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ وہ 2005 سے کھریو فیکٹری میں مستر رول (Muster Roll Basis) پر کام کر رہے تھے اور 2018 میں انہیں پانچ سال کے لیے یومیہ مزدور تسلیم کیا گیا تھا تاہم 7 مارچ 2019 کو ایک حکم کے ذریعے ان کی خدمات ختم کر دی گئیں۔
انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ تھا اور آئین کے آرٹیکل 14 (برابری کے حق) کے خلاف ہے، خاص طور پر اس لیے کہ بعد میں کچھ ملازمین کو دیگر سرکاری محکموں میں ایڈجسٹ کیا گیا۔
ریاست اور کمپنی نے کہا کہ مزدوروں کو صرف 2018 میں عارضی بنیاد پر رکھا گیا تھا اور کھریو پلانٹ کو 29 دسمبر 2018 کو ماحولیاتی اصولوں کی خلاف ورزی پر بند کر دیا گیا تھا۔ کمپنی کے مطابق پلانٹ کو دوبارہ کھولنے کے لیے 300 کروڑ روپے سے زیادہ درکار ہیں، جو ممکن نہیں۔
عدالت کو بتایا گیا کہ کمپنی مستقل ملازمین کی تنخواہیں اور ریٹائرمنٹ واجبات ادا کرنے میں بھی مشکلات کی شکار ہے، اس لیے عارضی مزدوروں کو ہٹانا ناگزیر تھا۔
عدالت نے کہا کہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کو مستقل ملازمت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ریگولر ہونے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر عدالت نے اپیل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "برطرفی نہ غیر قانونی ہے اور نہ ہی من مانی"۔
البتہ عدالت نے یہ رعایت دی کہ اگر مستقبل میں کھریو پلانٹ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو ان مزدوروں کو دوبارہ ملازمت میں ترجیح دی جائے گی۔
