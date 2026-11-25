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شیش ناگ میں غیر قانونی سرگرمی یا خلاف ورزی نہیں ہوئی، الزامات بے بنیاد: وزیر جنگلات
عمر عبداللہ حکومت کے کابینہ وزیر نے شیش ناگ سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 2:27 PM IST
پہلگام (میر اشفاق): وزیر جنگلات محمد الطاف وانی (المعروف کلو) نے شیش ناگ کے معاملے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی یا خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی شیش ناگ کے تقدس کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ان باتوں کا اظہار انہوں نے پہلگام میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے محکمہ جنگلات اور دیگر متعلقہ محکموں کے 12 افسران پر مشتمل ایک ٹیم شیش ناگ روانہ کی تھی، جس نے موقع کا معائنہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ "شیش ناگ کے قریب کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔"
وزیر جنگلات نے زور دیکر کہا کہ شیش ناگ کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی اور نہ ہی وہاں کوئی غیر قانونی کام انجام دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق "شیش ناگ اور زیرِ مرمت ٹریک کے درمیان تقریباً 200 سے 300 فٹ کا فاصلہ ہے اور مٹی کا ایک ذرہ بھی شیش ناگ میں نہیں انڈیلا گیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "شیش ناگ ایک مقدس مقام ہے جسے مذہبی اعتبار سے انتہائی اہمیت حاصل ہے اور حکومت اس کے تقدس اور احترام کا پورا خیال رکھتی ہے۔"
سپریم کورٹ کی ہدایت کا حوالہ
انہوں نے مزید کہا کہ سال 2012 میں پیش آئے ایک المناک حادثے کے بعد سپریم کورٹ نے ٹریک کو کشادہ کرنے سے متعلق ہدایات جاری کی تھیں۔ اسی سلسلے میں اب ٹریک کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام جاری ہے تاکہ امرناتھ یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
الطاف وانی نے مزید کہا کہ امرناتھ یاترا ٹریک کی تجدید و مرمت کا کام سپریم کورٹ کی اجازت اور متعلقہ مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) میں درج شرائط و ضوابط کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ ٹریک کو 12 فٹ تک کشادہ کرنے کا مقصد یاتریوں کی آمدورفت کو محفوظ اور آسان بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم او یو پر دستخط ہونے کے باوجود اس کی شرائط اور مقررہ پیرامیٹرز کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام کام طے شدہ ضوابط کے مطابق انجام دیے جا رہے ہیں۔
وائرل ویڈیو پر وزیر کا موقف
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو اس معاملے پر کوئی اعتراض یا تشویش ہے تو اسے اپنی بات رکھنے کا پورا حق حاصل ہے، تاہم زمینی حقائق اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہاں کسی قسم کی خلاف ورزی یا چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کو بھی انہوں نے حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی بنیاد پر غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے۔
کابینہ وزیر نے سیاسی جماعتوں پی ڈی پی اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتیں ہر معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ "اتر پردیش میں انتخابات کے پیش نظر بھی اس معاملے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیش ناگ کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے صرف ٹریک کی ضروری مرمت اور توسیع کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔"
ضوابط کے ساتھ کام جاری ہے
انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ شیش ناگ میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے اور جاری کام تمام متعلقہ شرائط و ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔
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