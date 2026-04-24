ائر فورس کا کوئی طیارہ نہیں گرا: کشتواڑ دھماکہ پر فضائیہ کا وضاحتی بیان
پاڈر، کشتواڑ میں زور دار دھماکہ کے بعد آگ پھیل گئی ہے اور سیکورٹی ایجنسیز کی ٹیمیں جائے وقوعہ کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 24, 2026 at 7:02 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): صوبہ جموں کے ضلع کشتواڑ کے پاڈر علاقے میں اُس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک زور دار دھماکہ کی آواز سنائی دی،جس کے فوراً بعد جنگلاتی علاقے سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ تاہم واقعے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے اور اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
ابتدائی طور پر بعض میڈیا رپورٹس میں ائر فورس کا طیارہ گرنے کی افواہیں گردش کرنے لگیں تاہم دفاعی ترجمان نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو میں ان افواہوں کی سختی سے تردید کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ کشواڑ اور لداخ کی سرحد کے قریب پیش آیا جو چین یعنی لائن آف ایکچول کنٹرل کے نزدیک کا علاقہ ہے۔ تاہم ابھی تک اس حوالہ سے سرکاری طور پر وضاحتی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
ادھر، جموں کشمیر پولیس کے ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ موقع کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ اس لیے جب تک وہ جائے وقوعہ پر نہیں پہنچتے،دھماکے یا آگ کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ نما آواز سننے کے بعد علاقے میں آگ بھی پھیل گئی ہے۔
دوسری جانب دفاعی ترجمان (پی آر او ڈیفنس) نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "نہ تو بھارتی فوج کا کوئی ہیلی کاپٹر اور نہ ہی بھارتی فضائیہ کا کوئی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔" انہوں نے کہا کہ علاقے میں پیش آئے واقعے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے اور مکمل تحقیقات کے بعد مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گیں۔
