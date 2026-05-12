ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوئی بھی حکومت قانون سے شراب نوشی کو مکمل طور پر روک نہیں سکتی: بی جے پی کے اشوک کول
کول نے اسی کے ساتھ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوف پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔
Published : May 12, 2026 at 7:00 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): بی جے پی جموں و کشمیر کے جنرل سکریٹری (تنظیم) اشوک کول نے پیر کو کہا کہ کوئی بھی حکومت صرف قانون سازی کے ذریعے شراب نوشی کو مکمل طور پر نہیں روک سکتی۔ انہوں نے شراب اور منشیات کے استعمال دونوں کو روکنے کے لیے بیداری کی ضرورت پر زور دیا۔
سوپور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شراب اور منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کے لیے آگاہی مہمات ضروری ہیں اور صرف قانون سازی سے ہی اس طرح کے طریقوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔
اس معاملے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کول نے کہا کہ ریاستی حکومتوں نے قوانین کے ذریعے شراب نوشی پر مکمل پابندی لگانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "شراب اور منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے آگاہی ہونی چاہیے۔ کسی بھی حکومت کے لیے قانون لا کر لوگوں کو شراب نوشی سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسے قوانین نافذ کیے گئے ہیں، وہاں صورت حال اور بھی خراب ہو گئی ہے۔
اس دوران وزیر سکینہ ایتو کے ریمارکس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسداد منشیات کا کریک ڈاؤن جموں میں شروع کیا گیا تھا اور اسے کشمیر تک پھیلایا گیا تھا اور اسے مذہبی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔
منشیات فروشوں کے خلاف کی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد میں خوف پیدا کرنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ کول نے کہا کہ 'یہ ضروری ہے اور اگر نہیں کیا جائے گا تو کیسے رکے گا؟ وہ خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے اور وہ ہمارا مستقبل ختم کر دیں گے۔'
مزید پڑھیں:
محبوبہ مفتی نے منشیات کے اسمگلروں کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی پر سوال اٹھایا
کشمیر میں انہدامی کارروائی پر حکومت کو اعتراض، امتیازی رویے کا عائد کیا الزام