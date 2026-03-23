وادی کشمیر میں ایندھن کی کوئی قلت نہیں، 15 دن تک کا ذخیرہ دستیاب، ڈویژنل کمشنر
ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ کے مطابق پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی کمی نہیں ہیں۔
Published : March 23, 2026 at 4:45 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار ): سری نگر ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے پیر کے روز کہا کہ وادی میں کی کوئی کمی نہیں ہے اور وافر مقدار میں ذخیرہ موجود ہے، جبکہ صورتحال پر مختلف سطحوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ گھریلو ایل پی جی کی سپلائی پورے کشمیر میں معمول کے مطابق جاری ہے اور اس وقت تقریباً 10 سے 15 دن کا ذخیرہ دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا، "اسٹاک کی صورتحال متحرک رہتی ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس کافی مقدار میں دستیابی موجود ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سپلائی میں کوئی خلل نہ آئے، ڈویژن اور ضلع سطح پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بھی مستحکم ہے اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں پر ضلع سطح کی کمیٹیاں کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ یا زائد قیمت وصولی جیسے مسائل کو روکا جا سکے۔
انہوں نے کہا ضلع اور ڈویژن سطح پر قائم کنٹرول رومز سپلائی اور تقسیم کے عمل پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ محکمہ خوراک و شہری رسد روزانہ کی بنیاد پر مرکزی شکل میں رپورٹس تیار کر رہا ہے، جن کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ایل پی جی کی ترسیل میں تاخیر سے متعلق شکایات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کو کیس بہ کیس بنیاد پر ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکمے حل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا "زمینی سطح پر ٹیمیں فعال ہیں اور بروقت ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔
ڈویژنل کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صرف سرکاری اطلاعات پر بھروسہ کریں اور افواہوں سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا افواہوں یا غیر مصدقہ معلومات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت عوام کو باخبر رکھنے اور بلا تعطل سپلائی یقینی بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔
جموں و کشمیر کے اُن طلبہ کے حوالے سے جو ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت ہند اور یو ٹی انتظامیہ ان کی محفوظ واپسی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی ہیلپ لائنز قائم کی گئی ہیں اور کنٹرول رومز کے ذریعے والدین کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ ہم حکومت ہند سے موصول ہونے والی ہر اپ ڈیٹ خاندانوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔
مزید پڑھیں:اننت ناگ میں بڑھتے ہوئے سڑک حادثات کے پیش نظر پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن
ڈویژنل کمشنر نے مزید کہا کہ حکام اور خاندانوں کے درمیان رابطہ بہتر ہوا ہے اور والدین انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا "ہماری کوشش ہے کہ تمام طلبہ جلد از جلد اور بحفاظت واپس آئیں، اور ہمیں امید ہے کہ صورتحال جلد حل ہو جائے گی۔ انہوں نے انتظامیہ کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور ترجیحی بنیادوں پر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں ,