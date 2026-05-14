ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر یوتھ کانگریس انتخابات میں تاخیر، کارکن نئے چہروں کے انتظار میں
جموں و کشمیر یوتھ کانتریس یونٹ کی مدت ختم ہونے کے باوجود انتخابی عمل شروع نہ ہونے پر کارکنوں میں بے چینی بڑھ گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 14, 2026 at 7:28 PM IST
جموں(عامر تانترے): اگرچہ انڈین یوتھ کانگریس (آئی وائی سی) کے قومی صدر ادے بھانو چِب کا تعلق جموں و کشمیر سے ہے، لیکن وہ اب تک جموں و کشمیر یونٹ کے تازہ انتخابات کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔
یوتھ کانگریس کے کارکنان بے چینی سے قومی قیادت کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ نئے چہروں کو موقع مل سکے اور وہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا سکیں۔
اینڈین یوتھ کانگریس جموں و کشمیر یونٹ کے انتخابات کو اب دو ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے کیونکہ ریاستی یونٹ کی تین سالہ مدت رواں سال فروری-مارچ میں ختم ہو چکی ہے، لیکن اب تک نئی تنظیم کے انتخاب کے لیے کوئی عمل شروع نہیں کیا گیا ہے۔ آخری بار جموں و کشمیر میں ممبرشپ مہم اور انتخابات فروری-مارچ 2023 میں ہوئے تھے، جس کے بعد اگست 2023 میں آکاش بھارت کو آئی وائی سی جموں و کشمیر یونٹ کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔
اگست 2026 تک نئے آئی وائی سی صدر کا انتخاب ہونا لازمی ہے اور اس سے پہلے ریاستی یونٹ کی ممبرشپ مہم اور انتخابی عمل مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ جب آکاش بھارت آئی وائی سی کے صدر منتخب ہوئے تھے، اُس وقت سری نواس بی وی انڈین یوتھ کانگریس کے قومی صدر تھے۔
اس کے بعد جموں سے تعلق رکھنے والے ادے بھانو چب کو 22 ستمبر 2024 کو کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے آئی وائی سی کا قومی صدر مقرر کیا، لیکن ریاستی صدر کی مدت ختم ہونے کے باوجود چب نے اب تک جموں و کشمیر میں انتخابات کرانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔
دوسری جانب آئی وائی سی اس وقت پنجاب اور راجستھان میں اپنی ریاستی اکائیوں کے انتخابات کرا رہی ہے اور وہاں انتخابی عمل 20 مئی کو مکمل ہوگا۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ادے بھانو چب نے کہا: "جب مناسب وقت آئے گا تو آئی وائی سی جموں و کشمیر یونٹ کے انتخابات بھی کرائے جائیں گے۔ ریاستی یونٹ کی مدت تین سال ہوتی ہے اور یہاں ابھی وقت موجود ہے۔"
تاہم ریکارڈ کے مطابق جموں و کشمیر آئی وائی سی یونٹ کی ممبرشپ مہم اور انتخابات فروری 2023 میں ہوئے تھے اور اس حساب سے اس سال فروری میں نیا انتخابی عمل شروع ہونا چاہیے تھا، جو اب تک شروع نہیں ہوا۔
دوسری طرف پنجاب اور راجستھان میں آئی وائی سی انتخابات کرا رہی ہے جہاں گزشتہ بار اپریل اور مئی 2023 میں انتخابات ہوئے تھے اور اس مرتبہ وہاں یہ عمل 20 مئی تک مکمل ہو جائے گا۔
ادھر، حال ہی میں ادے بھانو چب نے ڈوڈہ کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے آئی وائی سی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا۔ اس دوران گوجر برادری سے تعلق رکھنے والے چند کارکنوں کے ساتھ مناسب رویہ نہ اپنانے کا معاملہ سامنے آیا، جو اب ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ آئی وائی سی جموں و کشمیر صدر آکاش بھارت نے اپنی رپورٹ قومی قیادت کو سونپ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق: "گوجر برادری کانگریس پارٹی کا ایک بڑا ووٹ بینک اور حمایتی طبقہ ہے۔ ڈوڈہ میں آئی وائی سی اجلاس کے دوران انہیں مناسب جگہ اور اہمیت نہ دینا درج فہرست قبائل (ایس ٹی) طبقے سے تعلق رکھنے والے کئی کانگریس رہنماؤں کو ناگوار گزرا ہے اور اس معاملے سے پارٹی ہائی کمان کو بھی آگاہ کیا گیا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: