ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں: قومی شاہراہ این ایچ 44 ٹریفک کے لیے بند، جموں سے امرناتھ یاتریوں کی روانگی معطل
جموں سرینگر قومی شاہراہ NH-44 جاری مرمتی اور ملبہ صاف کرنے کے کام کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دئ گئی ہے ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 1, 2026 at 11:31 AM IST
جموں (عامر تانترے): جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) ادھم پور اور بانہال کے درمیان مختلف مقامات پر جاری مرمتی اور ملبہ ہٹانے کے کام کے باعث مسلسل بند ہے، جس کے نتیجے میں جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے امرناتھ یاتریوں کے کسی نئے قافلے کو کشمیر روانہ نہیں کیا گیا۔
دوسری جانب، کشمیر کے ضلع گاندربل میں واقع بالتل بیس کیمپ سے 8,371 یاتری بابا برفانی کے درشن اور یاترا مکمل کرنے کے لیے مقدس غار کی جانب روانہ ہوئے۔جبکہ آجط ہفتہ کی صبح 671 یاتریوں نے مقدس غار میں حاضری دے کر درشن کیے۔
جموں سرینگر قومی شاہراہ44 ادھم پور کے سمرولی اور ضلع رام بن کے رامسو سے بانہال کے درمیان جاری مرمتی اور ملبہ صاف کرنے کے کام کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شاہراہ جمعہ کی صبح سے بند ہے اور آج اسے کھولنے کی توقع تھی، تاہم سمرولی کے دیوال علاقے میں بارش کے دوران تازہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بحالی کا کام متاثر ہوا اور شاہراہ کی بحالی میں تاخیر ہوئی۔
ادھر چناب وادی کے اضلاع ڈوڈہ، رام بن اور کشتواڑ میں موسلا دھار بارش نے انتظامیہ کی تشویش بڑھا دی ہے۔ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر تینوں اضلاع میں آج تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات (IMD)آئی ایم ڈی نے آئندہ چند روز تک جموں و کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیشن گوئی کی ہے، جس کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔
مزید پڑھیں: کولگام میں اینٹوں کے بھٹے پر دہشت گردوں کے حملے میں دوغیر مقامی مزدور ہلاک
دریں اثنا ضلع کشتواڑ کے چھاترو علاقے میں آج علی الصبح تقریباً ڈھائی بجے بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اچانک آنے والے سیلاب میں متعدد گاڑیاں بہہ جانے کی اطلاعات ہیں۔ واقعے کے بعد کشتواڑ اننت ناگ قومی شاہراہ (سنتھن ٹاپ) کو بھی احتیاطی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔