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ایل جی کے پاس کوئی فائل زیرِالتوا نہیں: نیشنل کانفرنس پر محمد انور خان کی شدید تنقید
31 اگست کو سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرکے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی حکومت کو یاد دہانی کرانے محمد انور خان کا اعلان۔
Published : August 19, 2026 at 4:40 PM IST
پلوامہ : بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کرکے پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور پارٹی رہنماؤں و کارکنوں کو سونپی گئی ذمہ داریوں اور جاری پروگراموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں پلوامہ میں پارٹی دفتر میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے ضلع پربھاری سجاد احمد رائنا، سابق ضلع صدر پلوامہ لطیف احمد بٹ اور دیگر سینئر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران رہنماؤں نے محمد انور خان کو ضلع میں پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں اور کارکنوں کی سطح پر جاری پروگراموں سے آگاہ کیا۔ پارٹی جنرل سکرٹری انور خان نے لیڑرأں اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لۓ زمینی سطع پر کام کرے تاکہ پارٹی مزید مضبوطی کے ساتھ ابھر کرسامنے أۓ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد انور خان نے نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر میں کوئی فائل زیرِ التوا نہیں ہے اور نیشنل کانفرنس اپنی ساکھ بچانے کے لیے عوام کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور اسی وجہ سے جموں و کشمیر میں پنچایتی انتخابات کی مخالفت کر رہی ہے تاکہ اپنی عوامی ساکھ کو برقرار رکھ سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس دن نیشنل کانفرنس پنچایتی انتخابات کا اعلان کرے گی، وہ اس جماعت کا ’’آخری دن‘‘ ثابت ہوگا۔ محمد انور خان نے کہا کہ بی جے پی 31 اگست کو سیکریٹریٹ گھیراؤ کرے گی، جس کا مقصد نیشنل کانفرنس حکومت کو جموں و کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی یاد دہانی کرانا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ گھیراؤ کے بعد ضلع اور تحصیل سطح پر بھی احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نیشنل کانفرنس کی حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہے تو اسے اقتدار سے مستعفی ہوکر جموں و کشمیر کی ترقی کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔