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محرم کے پیش نظر 5 روز تک کشمیر کے اسکولوں میں امتحانات منعقد نہیں ہوں گے
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے 23سے27جون کوئی بھی امتحان منعقد نہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 13, 2026 at 3:02 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : محرم الحرام کے پیش نظر وادی کشمیر کے سبھی سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں کو 5 روز تک یعنی 23 سے 27 جون تک انٹرنل اسیسمنٹ یا ٹرم امتحانات منعقد نہ کرنے کی ہدایت جاری کردی گئی ہے۔جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں پر تادیبی کارروائی بھی عمل میں لائی جاسکتی ہے ۔
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے وادی بھر کے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ محرم الحرام کی مناسبت سے پانچ دن کے دوران تمام کلاسوں کے ان امتحانات، انٹرنل اسیسمنٹ اور ٹرم امتحانات معطل کریں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ محرم الحرام کے پیش نظر 23سے 27 جون 2026 تک کوئی ابھی کلاس ٹیسٹ عمل میں نہیں لایا جائے۔
ایسے میں کشمیر صوبے میں تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی تعلیمی اداروں پر یہ حکم نامہ عائد ہوگا اور ہدایت میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے اور آرڈر میں کہا گیا کہ "کسی بھی انحراف یا عدم تعمیل کو قواعد کے تحت تادیبی کارروائی کی عمل میں لائی جائے گی۔"
اس فیصلے سے اگرچہ پوری وادی کے اسکولوں میں امتحانی نظام الاوقات متاثر ہونے کی توقع ہے لیکن حکم نامے میں اداروں کو تعلیمی کیلنڈرز میں مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنے کو کہا گیا ہے۔
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